Чемпионат России по шахматам. Команда Бочарова победила, команда Землянского – 2-я, команда Ростовцева – 3-я

Команда Дмитрия Бочарова выиграла командный чемпионат России по шахматам.

С 27 апреля по 6 мая прошел командный чемпионат России по шахматам.

Положение после 9 туров

1. ГАУ ДО НСО «СШ по шахматам» (Новосибирск) — 13 очков

2. Московская область — 12

3. «Формула шахмат» (Москва) — 12

4. СК КПРФ (Москва) — 11

5. ШСМ (Москва) — 11

6. «Сима-Ленд» (Свердловская область) — 8

7. «Темус Тим» (Москва) — 6

8. СШОР по шахматам и шашкам (Санкт-Петербург) — 5

9. Сборная Саратовской области — Академия Муромцева — 3

Составы команд

ГАУ ДО НСО «СШ по шахматам»: Дмитрий Бочаров, Эрдэм Хубукшанов, Роман Кезин, Алексей Грачев, Максим Тимошин, Максим Волков, Эрик Обгольц, Даниил Плясунов.

ШСМ: Савва Ветохин, Артем Усков, Эрнесто Инаркиев, Евгений Наер, Александр Рязанцев, Вадим Звягинцев, Иван Попов, Михаил Демидов.

«Сима-Ленд»: Лея Гарифуллина, Денис Хисматуллин, Артем Пингин, Дмитрий Кокарев, Роман Кузьмин, Алексей Прохоров, Прохор Москвинов, Павел Козачков.

Московская область: Иван Землянский, Арсений Нестеров, Алексей Дреев, Санан Сюгиров, Борис Савченко, Лев Зверев, Илья Ильюшенок, Максим Чертков.

Спортивный клуб КПРФ: Александр Грищук, Владислав Артемьев, Максим Матлаков, Александр Морозевич, Владимир Малахов, Павел Понкратов, Никита Афанасьев, Артем Тимофеев.

«Темус Тим»: Рудик Макарян, Иван Елецкий, Артем Галактионов, Михаил Манвелян, Александр Володин, Владимир Масловский, Арсен Кухмазов, Борис Луполов.

«Формула шахмат»: Дмитрий Ростовцев, Александр Тряпишко, Иван Розум, Александр Усов, Кирилл Козионов, Алдар Инджиев, Мария Фоминых.

СШОР по шахматам и шашкам: Кирилл Шубин, Евгений Левин, Артем Зубрицкий, Семен Пузыревский, Владимир Шкуратов, Никита Шемякинский, Алексей Захаров, Дмитрий Мочалов.

Сборная Саратовской области – Академия Муромцева: Максим Царук, Василий Корчмар, Никита Матинян, Михаил Спижарный, Артем Карпенко, Антон Жуков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Александр Морозевич
Александр Грищук
