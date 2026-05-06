Чемпионат России по шахматам. Команда Бочарова победила, команда Землянского – 2-я, команда Ростовцева – 3-я
С 27 апреля по 6 мая прошел командный чемпионат России по шахматам.
Сочи
Положение после 9 туров
1. ГАУ ДО НСО «СШ по шахматам» (Новосибирск) — 13 очков
2. Московская область — 12
3. «Формула шахмат» (Москва) — 12
4. СК КПРФ (Москва) — 11
5. ШСМ (Москва) — 11
6. «Сима-Ленд» (Свердловская область) — 8
7. «Темус Тим» (Москва) — 6
8. СШОР по шахматам и шашкам (Санкт-Петербург) — 5
9. Сборная Саратовской области — Академия Муромцева — 3
Составы команд
ГАУ ДО НСО «СШ по шахматам»: Дмитрий Бочаров, Эрдэм Хубукшанов, Роман Кезин, Алексей Грачев, Максим Тимошин, Максим Волков, Эрик Обгольц, Даниил Плясунов.
ШСМ: Савва Ветохин, Артем Усков, Эрнесто Инаркиев, Евгений Наер, Александр Рязанцев, Вадим Звягинцев, Иван Попов, Михаил Демидов.
«Сима-Ленд»: Лея Гарифуллина, Денис Хисматуллин, Артем Пингин, Дмитрий Кокарев, Роман Кузьмин, Алексей Прохоров, Прохор Москвинов, Павел Козачков.
Московская область: Иван Землянский, Арсений Нестеров, Алексей Дреев, Санан Сюгиров, Борис Савченко, Лев Зверев, Илья Ильюшенок, Максим Чертков.
Спортивный клуб КПРФ: Александр Грищук, Владислав Артемьев, Максим Матлаков, Александр Морозевич, Владимир Малахов, Павел Понкратов, Никита Афанасьев, Артем Тимофеев.
«Темус Тим»: Рудик Макарян, Иван Елецкий, Артем Галактионов, Михаил Манвелян, Александр Володин, Владимир Масловский, Арсен Кухмазов, Борис Луполов.
«Формула шахмат»: Дмитрий Ростовцев, Александр Тряпишко, Иван Розум, Александр Усов, Кирилл Козионов, Алдар Инджиев, Мария Фоминых.
СШОР по шахматам и шашкам: Кирилл Шубин, Евгений Левин, Артем Зубрицкий, Семен Пузыревский, Владимир Шкуратов, Никита Шемякинский, Алексей Захаров, Дмитрий Мочалов.
Сборная Саратовской области – Академия Муромцева: Максим Царук, Василий Корчмар, Никита Матинян, Михаил Спижарный, Артем Карпенко, Антон Жуков.