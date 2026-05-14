Grand Chess Tour. Бухарест. 1-й тур. Дяк сыграл вничью с Синдаровым, Со разошелся миром с Вашье-Лагравом, другие результаты

Дяк сыграл вничью с Синдаровым на втором на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте.

14 мая в Бухаресте стартовал классический этап шахматной серии Grand Chess Tour.

Grand Chess Tour

Бухарест, Румыния

1-й тур 

Рамешбабу Праггнанандха (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция) – 0,5:0,5

Богдан-Даньел Дяк (Румыния) — Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 0,5:0,5

Фабиано Каруана (США) — Йорден ван Форест (Нидерланды) – 0,5:0,5

Уэсли Со (США) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5

Винсент Каймер (Германия) — Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Каруана, Синдаров, Гири, Каймер, Фируджа, Со, ван Форест, Праггнанандха, Вашье-Лаграв, Дяк – по 0,5 очков. 

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Единственный турнир в году для Дьяка))))
В титульниках потом будет флаг ронять
