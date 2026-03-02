  • Спортс
  Гэрри намекнул, что Махачев не хочет с ним драться: «Я готов. Ему нужно больше времени. Представьте, что вы – лучший боец вне весовых категорий. И вам нужно больше времени»
Гэрри намекнул, что Махачев не хочет с ним драться: «Я готов. Ему нужно больше времени. Представьте, что вы – лучший боец вне весовых категорий. И вам нужно больше времени»

Боец UFC Иэн Гэрри намекнул, что чемпион полусреднего веса Ислам Махачев не готов драться с ним в ближайшее время.

«Я готов. Ему нужно больше времени. Представьте, что вы – лучший боец вне весовых категорий. И вам нужно больше времени», – написал в соцсетях Гэрри.

Ранее менеджер Махачева Али Абдель-Азиз написал, что UFC готовит крупный поединок для Ислама. И речь не о Гэрри.

Хавьер Мендес: «Камару Усман – более сложный соперник для Махачева, чем Иэн Гэрри»

Махачев – о подготовке Гэрри в Грузии: «Это ошибка – за два-три месяца до боя ездить на сборы, чтобы подтянуть борьбу»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Иэна Гэрри
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Логично, что нужно больше времени. Там такая очередь из желающих этого боя, пытаются самый большой и прибыльный бой организовать
Ответ Kelevra1989
Логично, что нужно больше времени. Там такая очередь из желающих этого боя, пытаются самый большой и прибыльный бой организовать
Так тут еще и рамадан. Закончится в 20 числах апреля. Потом подготовка пойдет, обычно занимает около 3мес. Получается драться самое раннее что возможно это июнь. А скорее всего будет июль или август
Ответ Zakir Velilhanov
Так тут еще и рамадан. Закончится в 20 числах апреля. Потом подготовка пойдет, обычно занимает около 3мес. Получается драться самое раннее что возможно это июнь. А скорее всего будет июль или август
20 марта ?
А Гэрри, думаю, очень хочет продраться с Махачевым в Рамадан?
