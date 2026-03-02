Гэрри намекнул, что Махачев не хочет с ним драться: «Я готов. Ему нужно больше времени. Представьте, что вы – лучший боец вне весовых категорий. И вам нужно больше времени»

Гэрри намекнул, что Махачев не хочет с ним драться.

Боец UFC Иэн Гэрри намекнул, что чемпион полусреднего веса Ислам Махачев не готов драться с ним в ближайшее время.

«Я готов. Ему нужно больше времени. Представьте, что вы – лучший боец вне весовых категорий. И вам нужно больше времени», – написал в соцсетях Гэрри.

Ранее менеджер Махачева Али Абдель-Азиз написал , что UFC готовит крупный поединок для Ислама. И речь не о Гэрри.

