  • Тактаров – о возможно поединке Гэрри – Махачев: «Иэн – чудовище. Он преднамеренно калечит людей. Это животное вообще нельзя подпускать к боям»
Тактаров жестко высказался об ирландском бойце Гэрри.

Олег Тактаров считает, что у Иэна Гэрри нет шансов против Ислама Махачева.

«Есть ли у Гэрри шансы? Ноль. А вот то, что он может Исламу проткнуть глаз или повредить колено – это пожалуйста. Иэн – чудовище. Я бы вообще не разрешал ему выступать на профессиональном уровне. Он преднамеренно калечит людей. Это животное, которое нельзя подпускать к боям вообще», – сказал Тактаров.

Ранее журналист Альваро Кольменеро написал о планах UFC провести поединок ирландца и россиянина.

Нейт Диаз: «Хочу трилогию с Макгрегором. Еще, возможно, с Дастином Порье и Майком Перри»

Гейджи и Топурия возглавят UFC White House, Махачев и Гэрри – следующий турнир (Альваро Кольменеро)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Смотрел бой с Шавкатом
Не увидел там сомнительных/рискованых для здоровья оппонента ударов
Ответ Dimas Dimasc
Смотрел бой с Шавкатом Не увидел там сомнительных/рискованых для здоровья оппонента ударов
Пусть это и разрешено правилами, но это он уничтожил прямыми ударами колени Шавката и по сути закончил ему карьеру
Ответ Srzhya
Пусть это и разрешено правилами, но это он уничтожил прямыми ударами колени Шавката и по сути закончил ему карьеру
Профессионал *обязан* действовать максимально эффективно в рамках правил. Если кто-то начинает жалеть соперника, это во-первых часто плохо заканчивается, а во-вторых это просто непрофессионально. Таких накажут более прагматичные спортсмены.
Гэрри очень неудобный соперник для любого. Но не видел от него грязи.
Как-то жестко Тактаров прошелся по Гэрри.
Ну Герри еще и максимально скучный ватокат-велосипедист
Полностью согласен
Герри сам начал этим хвастаться, так что заслужил
Если это разрешено правилами, тогда в чём вопросы? Он хотел выиграть (как и любой спортсмен), а то, что Рахмонов из-за этого закончил карьеру - не вина Гэрри. Это издержки данной профессии (ММА).
