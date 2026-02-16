Тактаров – о возможно поединке Гэрри – Махачев: «Иэн – чудовище. Он преднамеренно калечит людей. Это животное вообще нельзя подпускать к боям»

Тактаров жестко высказался об ирландском бойце Гэрри.

Олег Тактаров считает, что у Иэна Гэрри нет шансов против Ислама Махачева .

«Есть ли у Гэрри шансы? Ноль. А вот то, что он может Исламу проткнуть глаз или повредить колено – это пожалуйста. Иэн – чудовище. Я бы вообще не разрешал ему выступать на профессиональном уровне. Он преднамеренно калечит людей. Это животное, которое нельзя подпускать к боям вообще», – сказал Тактаров.

Ранее журналист Альваро Кольменеро написал о планах UFC провести поединок ирландца и россиянина.

