Царукян – о следующем поединке: «Говорил с Хантером пару недель назад. Идеальный вариант для меня – бой за титул легкого дивизиона в сентябре-октябре»
Царукян обсуждал с UFC новый поединок.
Арман Царукян обсуждал с UFC следующий поединок.
«Я говорил с Хантером Кэмпбеллом пару недель назад. У них есть несколько вариантов для меня.
Бой за пояс в легком весе или BMF? Любой титульник. Все равно. Идеальный вариант – бой за титул легкого дивизиона в сентябре-октябре», – сказал Царукян.
Напомним, Царукян не дрался с ноября, когда нокаутировал Дэна Хукера.
Илия Топурия: «Не хочу драться с Царукяном. Скажут – подерусь, не скажут – отлично. Гейджи или Арман – все равно. Можно обоих в одну ночь»
Царукян устроил массовую драку в США – прямо во время борцовской схватки
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Jed I. Goodman
Провел бой в ноябре,следующий хочет сентябрь-октябрь))
Да, мог бы провести бой с каким-нибудь Сен Дени или Руффи, дабы не застаиваться
С такими идеальными вариантами и карьера успеет закончиться.
