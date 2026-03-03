  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Царукян – о следующем поединке: «Говорил с Хантером пару недель назад. Идеальный вариант для меня – бой за титул легкого дивизиона в сентябре-октябре»
3

Царукян – о следующем поединке: «Говорил с Хантером пару недель назад. Идеальный вариант для меня – бой за титул легкого дивизиона в сентябре-октябре»

Царукян обсуждал с UFC новый поединок.

Арман Царукян обсуждал с UFC следующий поединок.

«Я говорил с Хантером Кэмпбеллом пару недель назад. У них есть несколько вариантов для меня.

Бой за пояс в легком весе или BMF? Любой титульник. Все равно. Идеальный вариант – бой за титул легкого дивизиона в сентябре-октябре», – сказал Царукян.

Напомним, Царукян не дрался с ноября, когда нокаутировал Дэна Хукера.

Илия Топурия: «Не хочу драться с Царукяном. Скажут – подерусь, не скажут – отлично. Гейджи или Арман – все равно. Можно обоих в одну ночь»

Царукян устроил массовую драку в США – прямо во время борцовской схватки

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Jed I. Goodman
logoАрман Царукян
logoUFC
logoMMA
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Провел бой в ноябре,следующий хочет сентябрь-октябрь))
Ответ carax
Провел бой в ноябре,следующий хочет сентябрь-октябрь))
Да, мог бы провести бой с каким-нибудь Сен Дени или Руффи, дабы не застаиваться
С такими идеальными вариантами и карьера успеет закончиться.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Реакция О’Мэлли, Чимаева и Двалишвили на потасовку с участием Царукяна
1 марта, 07:52Видео
Схватка Царукяна и Пулласа на RAF 06 закончилась массовой потасовкой
1 марта, 06:20Видео
Илия Топурия: «В поединке со мной Царукян запаникует. Я легко с ним разберусь»
27 февраля, 15:25
Рекомендуем
Главные новости
Богдан Гуськов проведет реванш с Яном Блаховичем 10 мая
вчера, 18:48
Том Аспиналл подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom
вчера, 18:40
Макс Холлоуэй: «Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять бой с ним»
вчера, 18:14
Давид Бенавидес: «Буду охотиться за Биволом. Еще есть Бетербиев, Опетая и Канело»
вчера, 18:01
Бивол готов перейти в первый тяжелый дивизион: «Почему не попробовать?»
вчера, 17:35
Уайта попросили назвать «лицо UFC»: «Перейра и Топурия. Джонс по-прежнему лучший в истории»
вчера, 17:16
Макс Холлоуэй: «Победить Оливейру сабмишеном? Никогда не говори «никогда»
вчера, 15:46
IBF предоставила Биволу и Айферту дополнительное время для заключения контракта о бое
вчера, 14:50
Макс Холлоуэй: «Джонс хотел $10 млн за бой с Нганну. Бойцам нужно было встать на сторону Джона»
вчера, 13:14
Сергей Харитонов: «Гаджиев – паразит современных ММА. Натворил много дел»
вчера, 11:16
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем