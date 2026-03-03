Царукян – о следующем поединке: «Говорил с Хантером пару недель назад. Идеальный вариант для меня – бой за титул легкого дивизиона в сентябре-октябре»

Царукян обсуждал с UFC новый поединок.

Арман Царукян обсуждал с UFC следующий поединок.

«Я говорил с Хантером Кэмпбеллом пару недель назад. У них есть несколько вариантов для меня.

Бой за пояс в легком весе или BMF? Любой титульник. Все равно. Идеальный вариант – бой за титул легкого дивизиона в сентябре-октябре», – сказал Царукян.

Напомним, Царукян не дрался с ноября, когда нокаутировал Дэна Хукера.

