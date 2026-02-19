24

Ислам Махачев: «Мой бой против Гэрри – как Хабиб – Конор с AliExpress»

Махачев сравнил бой с Гэрри с поединком Хабиб – Конор.

Ислам Махачев высказался о возможном бое с Иэном Гэрри

«Можно ли назвать бой с Гэрри второй частью дагестанско-ирландского противостояния? Как говорится, с AliExpress.

Если уж началось противостояние Ирландии и России в MMA, можем продолжить. Но такого, как у Хабиба с Кононом, уже не будет – не тот уровень. В тот момент уровень MMA был на пике. Наверное, еще будут такие бои, но не с Гэрри», – сказал Махачев.

Ранее журналист Альваро Кольменеро написал о планах UFC провести поединок ирландца и россиянина.

Махачев – о бое в Белом доме: «Это самый вероятный вариант. Усман? В моей весовой категории есть заслуженные претенденты»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
Бой с Топурией будет со спортивной точки зрения намного выше, чем бой Конора с Хабибом, двойой чемпион нокаутер против двойного чемпиона борцухи. Этого противостояния ждут все и на западе то-же. С медийной точки зрения может и не дотянет к Хабиб vs Конор, но будет очень близко. С Гэрри такого хайпа точно не будет, даже не близко.
Ответ ubAA
Бой с Топурией будет со спортивной точки зрения намного выше, чем бой Конора с Хабибом, двойой чемпион нокаутер против двойного чемпиона борцухи. Этого противостояния ждут все и на западе то-же. С медийной точки зрения может и не дотянет к Хабиб vs Конор, но будет очень близко. С Гэрри такого хайпа точно не будет, даже не близко.
При всем уважении к обоим бойцам, но даже близко к бою Хабиб-Конор не будет именно с медийной точки зрения. Такое бывает один раз.
Но вот со спортивной, это очень конкурентный бой как по мне и шансы тут 60/40 в пользу Ислама.
Ответ ubAA
Бой с Топурией будет со спортивной точки зрения намного выше, чем бой Конора с Хабибом, двойой чемпион нокаутер против двойного чемпиона борцухи. Этого противостояния ждут все и на западе то-же. С медийной точки зрения может и не дотянет к Хабиб vs Конор, но будет очень близко. С Гэрри такого хайпа точно не будет, даже не близко.
В Коноре многое сложилось, что в комплексе сделало его самым популярным бойцом ММА. Это и выступления, тоже двойной чемпион и нокаутер, и поведение в ринге/внешний вид, и трэшток, и происхождение/национальная принадлежность. Хабиб стал тем, кто бросил вызов самому популярному бойцу ММА, другого рода/племени боец, борец, мусульманин, непобедимый, у которого все по-настоящему и всерьез. Тоже уникальное сочетание для того времени, но по-своему. Бросил вызов не только как бойцу, а и как человеку из другой цивилизации и культуры. Ислам прав, такого уже не будет, во всяком случае на горизонте не видно. Да, Илия классный ударник и чемпион, Ислам тоже чемпион и лучший на сегодня 4P4, но такого противопоставления культур, людей и их аудиторий нет.
Почему в комментах никто не отмечает уровень самоиронии Ислама, особенно заметной на фоне напыщенного Топурии.

Победы Махачеву в любой из следующих боёв
Ответ Макар Алексеев_1116861237
Почему в комментах никто не отмечает уровень самоиронии Ислама, особенно заметной на фоне напыщенного Топурии. Победы Махачеву в любой из следующих боёв
в принципе многие согалсны что у него неплохое чувство юмора
У Гэрри кроме хорошей антропометрии ничего нет, и то , вряд ли она даст какое-то либо преимущество против такого элитного бойца как Ислам. Интриги в этой встрече не будет.
Ответ Measurehead
У Гэрри кроме хорошей антропометрии ничего нет, и то , вряд ли она даст какое-то либо преимущество против такого элитного бойца как Ислам. Интриги в этой встрече не будет.
Гэрри черный пояс по дзюдо и как следствие отличный баланс тела, и защита от борьбы + грепплинга. Что он в бою с Шавкатом и показал, в принципе. Другое дело, что у него в арсенале против Ислама для победы ничего кроме антропометрии нет(если говорить про победу по очкам).
Ответ maxuser
Гэрри черный пояс по дзюдо и как следствие отличный баланс тела, и защита от борьбы + грепплинга. Что он в бою с Шавкатом и показал, в принципе. Другое дело, что у него в арсенале против Ислама для победы ничего кроме антропометрии нет(если говорить про победу по очкам).
Я сам болею за Шавката, но его уровень борьбы(и не только борьбы) очень далёк от уровня Ислама. Тут чёрный пояс по дзюдо вряд ли поможет ирландцу)
Надо сначала кого-то отлещевать в команде Гэри, а там как пойдет
Ответ justburn
Надо сначала кого-то отлещевать в команде Гэри, а там как пойдет
А затем спрятаться в автобусе от самого Гэри
Бараний рог будет в поединке Махачев- Гэрри
Как то зря Гэрри тут со счетов списывают. Вот увидите как сильно его габариты будут иметь значение в бою. Перевести его будет трудно, а в стойке за счёт роста и длины конечностей у него будет преимущество
никакой бой не будет близко по медийке и окружающему накалу как Конор - Хабиб
даже сейчас, спустя 8 лет их пресс-конференция и стердаун соберут больше зрителей, чем практически любой бой действующих бойцов
Согласен, насчёт спортивной составляющей. Но по медийке даже и близко нет. Уровень Конора как медиа-личность в разы больше чем у Топурии.
Аналогии уровень алиэкспресс
