Ислам Махачев: «Мой бой против Гэрри – как Хабиб – Конор с AliExpress»

Махачев сравнил бой с Гэрри с поединком Хабиб – Конор.

Ислам Махачев высказался о возможном бое с Иэном Гэрри .

«Можно ли назвать бой с Гэрри второй частью дагестанско-ирландского противостояния? Как говорится, с AliExpress.

Если уж началось противостояние Ирландии и России в MMA , можем продолжить. Но такого, как у Хабиба с Кононом, уже не будет – не тот уровень. В тот момент уровень MMA был на пике. Наверное, еще будут такие бои, но не с Гэрри», – сказал Махачев.

Ранее журналист Альваро Кольменеро написал о планах UFC провести поединок ирландца и россиянина.

