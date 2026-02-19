Ислам Махачев: «Мой бой против Гэрри – как Хабиб – Конор с AliExpress»
Махачев сравнил бой с Гэрри с поединком Хабиб – Конор.
Ислам Махачев высказался о возможном бое с Иэном Гэрри.
«Можно ли назвать бой с Гэрри второй частью дагестанско-ирландского противостояния? Как говорится, с AliExpress.
Если уж началось противостояние Ирландии и России в MMA, можем продолжить. Но такого, как у Хабиба с Кононом, уже не будет – не тот уровень. В тот момент уровень MMA был на пике. Наверное, еще будут такие бои, но не с Гэрри», – сказал Махачев.
Ранее журналист Альваро Кольменеро написал о планах UFC провести поединок ирландца и россиянина.
Махачев – о бое в Белом доме: «Это самый вероятный вариант. Усман? В моей весовой категории есть заслуженные претенденты»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
Но вот со спортивной, это очень конкурентный бой как по мне и шансы тут 60/40 в пользу Ислама.
Победы Махачеву в любой из следующих боёв
даже сейчас, спустя 8 лет их пресс-конференция и стердаун соберут больше зрителей, чем практически любой бой действующих бойцов