Топурия считает, что О’Мэлли и Двалишвили победят Яна: «Шону нужен правильный настрой и грамотный лагерь. Мераб исправит ошибки»

Топурия считает, что О’Мэлли и Двалишвили победят Яна.

Чемпион UFC Илия Топурия считает, что Шон О’Мэлли победит Петра Яна в реванше.

«О’Мэлли или Ян? Ох... стилистически? Шон. Если он выйдет с правильным настроем и проведет грамотный лагерь, заберет бой.

Двалишвили? Мы братья. Считаю, что он заслуживает немедленного реванша с Яном. Мераб исправит ошибки и победит», – сказал Топурия.

Напомним, Ян победил Двалишвили в декабре. В октябре 2022-го Петр проиграл О’Мэлли раздельным решением.

