Топурия считает, что О’Мэлли и Двалишвили победят Яна: «Шону нужен правильный настрой и грамотный лагерь. Мераб исправит ошибки»
Топурия считает, что О’Мэлли и Двалишвили победят Яна.
Чемпион UFC Илия Топурия считает, что Шон О’Мэлли победит Петра Яна в реванше.
«О’Мэлли или Ян? Ох... стилистически? Шон. Если он выйдет с правильным настроем и проведет грамотный лагерь, заберет бой.
Двалишвили? Мы братья. Считаю, что он заслуживает немедленного реванша с Яном. Мераб исправит ошибки и победит», – сказал Топурия.
Напомним, Ян победил Двалишвили в декабре. В октябре 2022-го Петр проиграл О’Мэлли раздельным решением.
Топурия включил своего брата, Перейру, Холлоуэя и Яна в топ-5 боксеров UFC. Себя назвал лучшим
Шон О’Мэлли: «Яну не стоит так скоро драться с Мерабом после операции на спине. Ужасная ошибка. Зачем нужен Двалишвили, если есть такой отстойный борец, как я?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Adin Live
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну, а по спортивному принципу конечно должен был быть незамедлительный реванш с Мерабом.