  • Топурия считает, что О’Мэлли и Двалишвили победят Яна: «Шону нужен правильный настрой и грамотный лагерь. Мераб исправит ошибки»
Топурия считает, что О’Мэлли и Двалишвили победят Яна: «Шону нужен правильный настрой и грамотный лагерь. Мераб исправит ошибки»

Топурия считает, что О’Мэлли и Двалишвили победят Яна.

Чемпион UFC Илия Топурия считает, что Шон О’Мэлли победит Петра Яна в реванше.

«О’Мэлли или Ян? Ох... стилистически? Шон. Если он выйдет с правильным настроем и проведет грамотный лагерь, заберет бой.

Двалишвили? Мы братья. Считаю, что он заслуживает немедленного реванша с Яном. Мераб исправит ошибки и победит», – сказал Топурия.

Напомним, Ян победил Двалишвили в декабре. В октябре 2022-го Петр проиграл О’Мэлли раздельным решением.

Топурия включил своего брата, Перейру, Холлоуэя и Яна в топ-5 боксеров UFC. Себя назвал лучшим

Шон О’Мэлли: «Яну не стоит так скоро драться с Мерабом после операции на спине. Ужасная ошибка. Зачем нужен Двалишвили, если есть такой отстойный борец, как я?»

Крашенный и в первом бою не то чтобы победил Яна. Пусть ждет в сторонке. Ледокол заслуживает незамедлительный реванш. Надеюсь Петр победит в трилогии, а потом разберется с сахарком.
Крашенный и в первом бою не то чтобы победил Яна. Пусть ждет в сторонке. Ледокол заслуживает незамедлительный реванш. Надеюсь Петр победит в трилогии, а потом разберется с сахарком.
Ты какой-то другой бой смотрел видимо
Какой же топурия интересный персонаж, называет нашего Петю топ5 боксеров в юфс и тут же несет чушь про победы на ним, Патлатого и Мераба,
Ответ Артем Дубина
Какой же топурия интересный персонаж, называет нашего Петю топ5 боксеров в юфс и тут же несет чушь про победы на ним, Патлатого и Мераба,
Как одно взаимоисключает другое?) Или топ-5 боксеров ЮФС не способны кому-то проигрывать?
Если Ян не бросит интенсивные тренировки между боями как он сам говорил делал это раньше, то даже не знаю кто сможет его победить
Ну считает и считает... Что ж с того? Каждый имеет право на заблуждение :)
Топурия уже откровенную чушь несёт. Сначала Конора копировал, теперь по следам Армана пошел в медиа, вот только своей харизмы у него нет, пустышка. Стоит ему проиграть и о нем забудут.
Конечно победят, если вдвоем сразу против него выйдут))?
Глядя на принципы современного КФЦ, Петру должны дать медийную денежную защиту против не самого топового соперника. А потом уже пафосно завершать трилогию с Мерабом. Так что О Мелли здесь логично смотрится.
Ну, а по спортивному принципу конечно должен был быть незамедлительный реванш с Мерабом.
