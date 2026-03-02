8

Топурия включил своего брата, Перейру, Холлоуэя и Яна в топ-5 боксеров UFC. Себя назвал лучшим

Топурия назвал топ-5 боксеров UFC.

Илия Топурия назвал топ-5 боксеров UFC.

«Я не люблю боксеров? Нет. У меня много друзей среди них. Просто эти парни знают лишь одну сторону боев – бокс. А есть еще борьба, работа в партере... это совсем другое. Клянусь богом, если мне придется подраться с Шакуром Стивенсоном или Теренсом Кроуфордом, я разберусь с обоими.

Топ-5 боксеров UFC? Макс Холлоуэй, мой брат [Александр Топурия], Петр Ян, Алекс Перейра... Считаю ли себя лучшим? Не люблю говорить о таких вещах. Мне нравится, когда это решают фанаты. Да, считаю себя лучшим. Но у фанатов может быть другое мнение», – сказал Топурия.

Илия Топурия: «Не хочу драться с Царукяном. Скажут – подерусь, не скажут – отлично. Гейджи или Арман – все равно. Можно обоих в одну ночь»

Илия Топурия: «Мой следующий бой точно состоится летом. Но конкретной даты пока нет»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Adin Live
logoИлия Топурия
logoUFC
logoMMA
logoАлекс Перейра
logoПетр Ян
logoМакс Холлоуэй
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чота грузин часто стал базарить,того сломаю,другого сломаю ,и всех разом))), никак под Конора косит)
Ответ Fan of mma
Чота грузин часто стал базарить,того сломаю,другого сломаю ,и всех разом))), никак под Конора косит)
Ага, только пока сбитых летчиков околачивает)
Ответ Fan of mma
Чота грузин часто стал базарить,того сломаю,другого сломаю ,и всех разом))), никак под Конора косит)
А жену несмог
Чта Макс, что Перейра откровенно поганые боксёры, но при этом являются элитными ударниками. Макс защищается лицом и атакой, Перейра же не особо умеет в приличные боксёрские комбинации.
При этом бокс Илии реально топовый, защита, рефлексы, техника - всё при нём, ну а у Петра самый зрячий блок в UFC, контры после пропущенных у него заглядение.
Ответ Артем Андреев
Чта Макс, что Перейра откровенно поганые боксёры, но при этом являются элитными ударниками. Макс защищается лицом и атакой, Перейра же не особо умеет в приличные боксёрские комбинации. При этом бокс Илии реально топовый, защита, рефлексы, техника - всё при нём, ну а у Петра самый зрячий блок в UFC, контры после пропущенных у него заглядение.
Что скажешь насчет Нейта Диаса и Шона Стрикленда?
Ответ Артем Андреев
Чта Макс, что Перейра откровенно поганые боксёры, но при этом являются элитными ударниками. Макс защищается лицом и атакой, Перейра же не особо умеет в приличные боксёрские комбинации. При этом бокс Илии реально топовый, защита, рефлексы, техника - всё при нём, ну а у Петра самый зрячий блок в UFC, контры после пропущенных у него заглядение.
Контры тайские у него
Себя назвал лучшим (с)
Кто бы сомневался))
Петр Ян в топе боксеров. Видимо, О’Мэлли, который по мнению Топурии, может победить Яна при правильном лагере, победит Яна борьбой — не в стойке же, его-то в топ-5 боксеров испаногрузин не включил 😁
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия – о поединке с Махачевым: «Идеальный вариант – бой в полусреднем весе. Так я смогу выиграть третий пояс. Но еще отличный выход – промежуточный вес. Можно придумать пояс P4P»
2 марта, 10:56
Нейт Диаз: «Топурия – дебил»
1 марта, 04:40
Илия Топурия: «В поединке со мной Царукян запаникует. Я легко с ним разберусь»
27 февраля, 15:25
Рекомендуем
Главные новости
Богдан Гуськов проведет реванш с Яном Блаховичем 10 мая
вчера, 18:48
Том Аспиналл подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom
вчера, 18:40
Макс Холлоуэй: «Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять бой с ним»
вчера, 18:14
Давид Бенавидес: «Буду охотиться за Биволом. Еще есть Бетербиев, Опетая и Канело»
вчера, 18:01
Бивол готов перейти в первый тяжелый дивизион: «Почему не попробовать?»
вчера, 17:35
Уайта попросили назвать «лицо UFC»: «Перейра и Топурия. Джонс по-прежнему лучший в истории»
вчера, 17:16
Макс Холлоуэй: «Победить Оливейру сабмишеном? Никогда не говори «никогда»
вчера, 15:46
IBF предоставила Биволу и Айферту дополнительное время для заключения контракта о бое
вчера, 14:50
Макс Холлоуэй: «Джонс хотел $10 млн за бой с Нганну. Бойцам нужно было встать на сторону Джона»
вчера, 13:14
Сергей Харитонов: «Гаджиев – паразит современных ММА. Натворил много дел»
вчера, 11:16
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем