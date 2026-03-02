Топурия включил своего брата, Перейру, Холлоуэя и Яна в топ-5 боксеров UFC. Себя назвал лучшим

Топурия назвал топ-5 боксеров UFC.

Илия Топурия назвал топ-5 боксеров UFC.

«Я не люблю боксеров? Нет. У меня много друзей среди них. Просто эти парни знают лишь одну сторону боев – бокс. А есть еще борьба, работа в партере... это совсем другое. Клянусь богом, если мне придется подраться с Шакуром Стивенсоном или Теренсом Кроуфордом, я разберусь с обоими.

Топ-5 боксеров UFC? Макс Холлоуэй, мой брат [Александр Топурия], Петр Ян, Алекс Перейра... Считаю ли себя лучшим? Не люблю говорить о таких вещах. Мне нравится, когда это решают фанаты. Да, считаю себя лучшим. Но у фанатов может быть другое мнение», – сказал Топурия.

