Стрикленд – на вопрос фаната о поединке с Чимаевым в Белом доме: «Ждать пять месяцев – это слишком долго»
Боец UFC Шон Стрикленд отреагировал на желание Хамзата Чимаева провести с ним поединок.
«👊🇺🇸», – написал в соцсетях Стрикленд, комментируя слова Хамзата.
Также американец ответил на вопрос фаната «В Белом доме или позже? Какие предпочтения?»: «Ждать пять месяцев – это слишком долго».
Стрикленд в соцсетях: «Продолжай бегать, чеченец... Мы оба знаем счет». Чимаев ответил: «Скоро увидимся, парень»
Стрикленд хочет драться только в США: «Я умру на этой чертовой земле»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шона Стрикленда
