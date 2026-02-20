Хавьер Мендес: Камару Усман – более сложный соперник для Махачева, чем Иэн Гэрри.

Тренер Хавьер Мендес высказался о потенциальных соперниках чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева .

«Иэн способен навязать конкуренцию кому угодно, поскольку он входит в топ-5 лучших полусредневесов. Считаю ли я его более сложным соперником для Ислама, чем Камару? Нет, не считаю, поскольку Гэрри не обладает таким уровнем борьбы, как Камару », – сказал Мендес.

В последний раз Махачев дрался в ноябре, когда победил Джека Делла Маддалену и завоевал чемпионский пояс.

