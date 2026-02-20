24

Хавьер Мендес: «Камару Усман – более сложный соперник для Махачева, чем Иэн Гэрри»

Хавьер Мендес: Камару Усман – более сложный соперник для Махачева, чем Иэн Гэрри.

Тренер Хавьер Мендес высказался о потенциальных соперниках чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева.

«Иэн способен навязать конкуренцию кому угодно, поскольку он входит в топ-5 лучших полусредневесов. Считаю ли я его более сложным соперником для Ислама, чем Камару? Нет, не считаю, поскольку Гэрри не обладает таким уровнем борьбы, как Камару», – сказал Мендес.

В последний раз Махачев дрался в ноябре, когда победил Джека Делла Маддалену и завоевал чемпионский пояс.

Ислам Махачев: «Мой бой против Гэрри – как Хабиб – Конор с AliExpress»

Махачев – о подготовке Гэрри в Грузии: «Это ошибка – за два-три месяца до боя ездить на сборы, чтобы подтянуть борьбу»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Чемпионат»
Усман неожиданно для всех прервал серию из трех поражений, конечно это сильнейший оппонент 🤦‍♂️
Ответ Марат Хапаев_1116658273
Усман неожиданно для всех прервал серию из трех поражений, конечно это сильнейший оппонент 🤦‍♂️
Усман проиграл лакипанчем Эдвардсу,потом в близком бою уступил ему,потом дал сверхконкурентный бой Чимаеву,которого в 5 раундах с большой вероятностью переехал бы,так как тот в конце третьего раунда весь бензобак слил,а Камару только разогнался,такое чувство.Так что,Марат,не пиши такие умные мысли тут больше,не твое это
Ответ Максон121
Усман проиграл лакипанчем Эдвардсу,потом в близком бою уступил ему,потом дал сверхконкурентный бой Чимаеву,которого в 5 раундах с большой вероятностью переехал бы,так как тот в конце третьего раунда весь бензобак слил,а Камару только разогнался,такое чувство.Так что,Марат,не пиши такие умные мысли тут больше,не твое это
Да и не твое явно)
Понятно что хотят безопасно побить рекорд Сильвы, как всегда договорившись с общим менеджером дельфином, но зачем с серьезным лицом нести подобную чушь?
Ответ SGambler
Понятно что хотят безопасно побить рекорд Сильвы, как всегда договорившись с общим менеджером дельфином, но зачем с серьезным лицом нести подобную чушь?
Усман не сможет побороть Гери?
Ответ SGambler
Понятно что хотят безопасно побить рекорд Сильвы, как всегда договорившись с общим менеджером дельфином, но зачем с серьезным лицом нести подобную чушь?
Да да да,постановочные бои с Усманом,как и у Хабиба с Гейджи,охотно верим.Только я вот не могу понять на какой хрен это все Усману и Гейджи было бы?Хотя можешь не отвечать,поверим тебе на слово
Улучшить рекорд, и дать своему другу перед пенсией денежный бой. По мне в этом весь план
Улучшить рекорд, и дать своему другу перед пенсией денежный бой. По мне в этом весь план
Смысл сравнивать юного Махачева с нынешним .
Ответ Abu Ibrahim
Смысл сравнивать юного Махачева с нынешним .
А сравнивать праймового Усмана с нынешним?
Никто не сравнивает праймового Усмана с нынешним . Вопрос в том что он проиграл только топовым бойцам , и не факт что Моралес или Гэрри сильнее чем он .
Рекомендуем