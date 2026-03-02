Гилберт Бернс: «Как Кинг Грин не получил бонус? Это безумие!»

Бернс удивлен, что Грин не получил бонус от UFC.

Боец UFC Гилберт Бернс удивлен, что Кинг Грин не получил бонус за победу над Даниэлем Зеллхубером на UFC Mexico.

«Постойте, что? Как Кинг Грин не получил бонус? Это безумие! Он отлично выступил», – написал в соцсетях Бернс.

Бонусы по итогам турнира получили Иманол Родригез, Лонэ Кавана, Регина Тарин и Эрнеста Карецкайте.

