  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Топурия – о поединке с Махачевым: «Идеальный вариант – бой в полусреднем весе. Так я смогу выиграть третий пояс. Но еще отличный выход – промежуточный вес. Можно придумать пояс P4P»
7

Топурия – о поединке с Махачевым: «Идеальный вариант – бой в полусреднем весе. Так я смогу выиграть третий пояс. Но еще отличный выход – промежуточный вес. Можно придумать пояс P4P»

Чемпион легкого дивизиона Илия Топурия назвал два варианта для поединка с Исламом Махачевым.

– Если вам придется драться с Исламом в этом году, чего и хотят фанаты...

– Именно этого я и хочу.

– Предпочтете бой в полулегком или легком весе?

– Идеальный вариант – бой в полусреднем весе. Так я смогу выиграть третий пояс. Но еще отличный выход – промежуточный вес. Можно придумать пояс P4P. Два сильнейших парня в мире, усредненный вес, – сказал Топурия.

Топурия в последний раз выступал в конце июня, когда нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде в поединке за пояс чемпиона в легком весе.

Махачев дрался в ноябре в поединке за пояс полусредней категории с Джеком Делла Маддаленой.

Илия Топурия: «Не хочу драться с Царукяном. Скажут – подерусь, не скажут – отлично. Гейджи или Арман – все равно. Можно обоих в одну ночь»

Илия Топурия: «Мой следующий бой точно состоится летом. Но конкретной даты пока нет»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Adin Live
logoMMA
logoUFC
logoИлия Топурия
logoИслам Махачев
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
пояс p4p ,а потом когда на 1 и 2 месте будут легковес и тяжеловес интересно что делать с этим поясом
Ответ Steeldragon
пояс p4p ,а потом когда на 1 и 2 месте будут легковес и тяжеловес интересно что делать с этим поясом
Было бы прикольно сделать такой пояс и похрен кто из какой категории.. Хочешь биться за корону, соглашайся. Хочешь чтобы было больше шансов, набирай вес и бейся. Понятно что владеть им будут в основном тяжи. Так это и логично.
Ответ Ddd Erf
Было бы прикольно сделать такой пояс и похрен кто из какой категории.. Хочешь биться за корону, соглашайся. Хочешь чтобы было больше шансов, набирай вес и бейся. Понятно что владеть им будут в основном тяжи. Так это и логично.
ага вышел такой мухач типа Джонсона и тяжеловес типа Нганну и просто жопой сел на него
Твитурия разбушевался на своих планах
Ответ PUYOL5
Твитурия разбушевался на своих планах
Вполне здравомыслящие и реальные планы. Ничего запредельного он не хочет
>>В полулегком или лёгком весе?

Нурик, что ли, вопросы готовил?)
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Нейт Диаз: «Топурия – дебил»
1 марта, 04:40
Илия Топурия: «В поединке со мной Царукян запаникует. Я легко с ним разберусь»
27 февраля, 15:25
Топурия – о бое с Махачевым: «Можем подраться в промежуточном весе и разыграть новый пояс. Кто победит – тот и лучший в мире»
27 февраля, 12:05
Рекомендуем
Главные новости
Богдан Гуськов проведет реванш с Яном Блаховичем 10 мая
вчера, 18:48
Том Аспиналл подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom
вчера, 18:40
Макс Холлоуэй: «Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять бой с ним»
вчера, 18:14
Давид Бенавидес: «Буду охотиться за Биволом. Еще есть Бетербиев, Опетая и Канело»
вчера, 18:01
Бивол готов перейти в первый тяжелый дивизион: «Почему не попробовать?»
вчера, 17:35
Уайта попросили назвать «лицо UFC»: «Перейра и Топурия. Джонс по-прежнему лучший в истории»
вчера, 17:16
Макс Холлоуэй: «Победить Оливейру сабмишеном? Никогда не говори «никогда»
вчера, 15:46
IBF предоставила Биволу и Айферту дополнительное время для заключения контракта о бое
вчера, 14:50
Макс Холлоуэй: «Джонс хотел $10 млн за бой с Нганну. Бойцам нужно было встать на сторону Джона»
вчера, 13:14
Сергей Харитонов: «Гаджиев – паразит современных ММА. Натворил много дел»
вчера, 11:16
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем