Топурия – о поединке с Махачевым: «Идеальный вариант – бой в полусреднем весе. Так я смогу выиграть третий пояс. Но еще отличный выход – промежуточный вес. Можно придумать пояс P4P»
Чемпион легкого дивизиона Илия Топурия назвал два варианта для поединка с Исламом Махачевым.
– Если вам придется драться с Исламом в этом году, чего и хотят фанаты...
– Именно этого я и хочу.
– Предпочтете бой в полулегком или легком весе?
– Идеальный вариант – бой в полусреднем весе. Так я смогу выиграть третий пояс. Но еще отличный выход – промежуточный вес. Можно придумать пояс P4P. Два сильнейших парня в мире, усредненный вес, – сказал Топурия.
Топурия в последний раз выступал в конце июня, когда нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде в поединке за пояс чемпиона в легком весе.
Махачев дрался в ноябре в поединке за пояс полусредней категории с Джеком Делла Маддаленой.
