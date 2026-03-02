Топурия – о поединке с Махачевым: «Идеальный вариант – бой в полусреднем весе. Так я смогу выиграть третий пояс. Но еще отличный выход – промежуточный вес. Можно придумать пояс P4P»

Чемпион легкого дивизиона Илия Топурия назвал два варианта для поединка с Исламом Махачевым .

– Если вам придется драться с Исламом в этом году, чего и хотят фанаты...

– Именно этого я и хочу.

– Предпочтете бой в полулегком или легком весе?

– Идеальный вариант – бой в полусреднем весе. Так я смогу выиграть третий пояс. Но еще отличный выход – промежуточный вес. Можно придумать пояс P4P. Два сильнейших парня в мире, усредненный вес, – сказал Топурия.

Топурия в последний раз выступал в конце июня, когда нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде в поединке за пояс чемпиона в легком весе.

Махачев дрался в ноябре в поединке за пояс полусредней категории с Джеком Делла Маддаленой.

