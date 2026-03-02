Али Абдель-Азиз: «UFC работают над большим боем для Махачева. Это не Гэрри. Один из крупнейших поединков, который сейчас можно сделать»

Абдель-Азиз написал, что UFC готовит крупный поединок с Махачевым.

Менеджер Али Абдель-Азиз объявил, что промоушен готовит большой поединок для Ислама Махачева .

«Могу сказать, что UFC работают над большим боем для Ислама Махачева. Речь не об Иэне Гэрри . Соперник гораздо более именитый. Это один из самых больших боев в UFC, который они могут сделать прямо сейчас. Оставайтесь с нами», – написал в соцсетях Абдель-Азиз.

Ранее фаворитами на поединок с Махачевым считались Иэн Гэрри и Майкл Моралес. Также Ислам говорил о желании провести бой с Камару Усманом.

