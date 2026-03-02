  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Али Абдель-Азиз: «UFC работают над большим боем для Махачева. Это не Гэрри. Один из крупнейших поединков, который сейчас можно сделать»
19

Али Абдель-Азиз: «UFC работают над большим боем для Махачева. Это не Гэрри. Один из крупнейших поединков, который сейчас можно сделать»

Абдель-Азиз написал, что UFC готовит крупный поединок с Махачевым.

Менеджер Али Абдель-Азиз объявил, что промоушен готовит большой поединок для Ислама Махачева.

«Могу сказать, что UFC работают над большим боем для Ислама Махачева. Речь не об Иэне Гэрри. Соперник гораздо более именитый. Это один из самых больших боев в UFC, который они могут сделать прямо сейчас. Оставайтесь с нами», – написал в соцсетях Абдель-Азиз.

Ранее фаворитами на поединок с Махачевым считались Иэн Гэрри и Майкл Моралес. Также Ислам говорил о желании провести бой с Камару Усманом.

Махачев – о подготовке Гэрри в Грузии: «Это ошибка – за два-три месяца до боя ездить на сборы, чтобы подтянуть борьбу»

Ислам Махачев: «Мой бой против Гэрри – как Хабиб – Конор с AliExpress»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
logoMMA
logoUFC
logoАли Абдель-Азиз
logoИслам Махачев
logoИэн Гэрри
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ ЦВБП26
Усман?)
Нурмагомедов причем)
Ответ ЦВБП26
Усман?)
Либо Топурия. Больше именитых вариантов и нет.
Значит какая-то шляпа ждет нас
Камеру Усман и Топурия больше таких больших имён нет.
Неужели бой с тенью
С Емельяненко
Ответ UnDeaD_SoLDieR
С Емельяненко
Александр уже заявил " i am ready" и открыл балтику чисто руками, без открывашки
на vale пишут UFC предложило Гэрри, но дельфин со своей паствой начал сливаться - "мало времени", забегали в поисках старого калеки или чувака который полезет не в свою весовую
Ответ AshAsh
на vale пишут UFC предложило Гэрри, но дельфин со своей паствой начал сливаться - "мало времени", забегали в поисках старого калеки или чувака который полезет не в свою весовую
Усман или Топурия, это было ясно еще после боя с Магдаленой, но исходя из последних новостей я уже почти поверил что Камару не подарят титульник
С Конором!
Ответ Igor D
С Конором!
Ну, совсем, что ли, старого не жалеют? Махачев его убьет ведь
Коннор? Джонс?
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавьер Мендес: «Камару Усман – более сложный соперник для Махачева, чем Иэн Гэрри»
20 февраля, 08:15
Александр Шаблий: «Гэрри может попить крови Махачева. Но Ислам – фаворит»
16 февраля, 14:14
Тактаров – о возможно поединке Гэрри – Махачев: «Иэн – чудовище. Он преднамеренно калечит людей. Это животное вообще нельзя подпускать к боям»
16 февраля, 12:04
Рекомендуем
Главные новости
Богдан Гуськов проведет реванш с Яном Блаховичем 10 мая
сегодня, 18:48
Том Аспиналл подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom
сегодня, 18:40
Макс Холлоуэй: «Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять бой с ним»
сегодня, 18:14
Давид Бенавидес: «Буду охотиться за Биволом. Еще есть Бетербиев, Опетая и Канело»
сегодня, 18:01
Бивол готов перейти в первый тяжелый дивизион: «Почему не попробовать?»
сегодня, 17:35
Уайта попросили назвать «лицо UFC»: «Перейра и Топурия. Джонс по-прежнему лучший в истории»
сегодня, 17:16
Макс Холлоуэй: «Победить Оливейру сабмишеном? Никогда не говори «никогда»
сегодня, 15:46
IBF предоставила Биволу и Айферту дополнительное время для заключения контракта о бое
сегодня, 14:50
Макс Холлоуэй: «Джонс хотел $10 млн за бой с Нганну. Бойцам нужно было встать на сторону Джона»
сегодня, 13:14
Сергей Харитонов: «Гаджиев – паразит современных ММА. Натворил много дел»
сегодня, 11:16
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем