Али Абдель-Азиз: «UFC работают над большим боем для Махачева. Это не Гэрри. Один из крупнейших поединков, который сейчас можно сделать»
Абдель-Азиз написал, что UFC готовит крупный поединок с Махачевым.
Менеджер Али Абдель-Азиз объявил, что промоушен готовит большой поединок для Ислама Махачева.
«Могу сказать, что UFC работают над большим боем для Ислама Махачева. Речь не об Иэне Гэрри. Соперник гораздо более именитый. Это один из самых больших боев в UFC, который они могут сделать прямо сейчас. Оставайтесь с нами», – написал в соцсетях Абдель-Азиз.
Ранее фаворитами на поединок с Махачевым считались Иэн Гэрри и Майкл Моралес. Также Ислам говорил о желании провести бой с Камару Усманом.
Махачев – о подготовке Гэрри в Грузии: «Это ошибка – за два-три месяца до боя ездить на сборы, чтобы подтянуть борьбу»
Ислам Махачев: «Мой бой против Гэрри – как Хабиб – Конор с AliExpress»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
С Трампом?
Усман?)
Нурмагомедов причем)
Либо Топурия. Больше именитых вариантов и нет.
Значит какая-то шляпа ждет нас
Камеру Усман и Топурия больше таких больших имён нет.
Неужели бой с тенью
С Емельяненко
Александр уже заявил " i am ready" и открыл балтику чисто руками, без открывашки
на vale пишут UFC предложило Гэрри, но дельфин со своей паствой начал сливаться - "мало времени", забегали в поисках старого калеки или чувака который полезет не в свою весовую
Усман или Топурия, это было ясно еще после боя с Магдаленой, но исходя из последних новостей я уже почти поверил что Камару не подарят титульник
С Конором!
Ну, совсем, что ли, старого не жалеют? Махачев его убьет ведь
Коннор? Джонс?
