Мейвезер и Майк Замбидис проведут поединок в Афинах в июне. Бой Флойда с Пакьяо в сентябре в силе

Флойд Мейвезер подерется с Майком Замбидисом в июне.

Журнал Ring Magazine анонсировал выставочный поединок экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера и греческого мастера боевых искусств Майка Замбидиса .

Поединок состоится в июне в Афинах.

Уточняется, что бой не повлияет на планы Флойда провести реванш с Мэнни Пакьяо в сентябре.

Ранее ожидалось , что Мейвезер подерется с Майком Тайсоном в конце апреля. Комментариев по этому поединку нет.

