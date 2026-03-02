Мейвезер и Майк Замбидис проведут поединок в Афинах в июне. Бой Флойда с Пакьяо в сентябре в силе
Флойд Мейвезер подерется с Майком Замбидисом в июне.
Журнал Ring Magazine анонсировал выставочный поединок экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера и греческого мастера боевых искусств Майка Замбидиса.
Поединок состоится в июне в Афинах.
Уточняется, что бой не повлияет на планы Флойда провести реванш с Мэнни Пакьяо в сентябре.
Ранее ожидалось, что Мейвезер подерется с Майком Тайсоном в конце апреля. Комментариев по этому поединку нет.
Реванш Мейвезера и Пакьяо – ждем еще одно разочарование?
Мейвезер – фаворит боя-реванша против Пакьяо у иностранных букмекеров. Российские аналитики дают боксерам равные шансы
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ring Magazine
Флойд «За деньги» Мейвезер
Флойд «За деньги» Мейвезер
Флойд Нет денег Мейвезер скорее)
Это же сколько Замбидису предложили денег? В его возрасте выйти против любого профессионального боксёра это самоубийство. К тому же ломаный-переломанный. Это легенда, конечно, но это точно будет нокаут. Вопрос, с какими последствиями для Майка
Это же сколько Замбидису предложили денег? В его возрасте выйти против любого профессионального боксёра это самоубийство. К тому же ломаный-переломанный. Это легенда, конечно, но это точно будет нокаут. Вопрос, с какими последствиями для Майка
В выставочнам бою, нокаут, в Греции, а значит перед греческими спонсорами? Любопытное допущение
