  • Мейвезер и Майк Замбидис проведут поединок в Афинах в июне. Бой Флойда с Пакьяо в сентябре в силе
Мейвезер и Майк Замбидис проведут поединок в Афинах в июне. Бой Флойда с Пакьяо в сентябре в силе

Флойд Мейвезер подерется с Майком Замбидисом в июне.

Журнал Ring Magazine анонсировал выставочный поединок экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера и греческого мастера боевых искусств Майка Замбидиса.

Поединок состоится в июне в Афинах.

Уточняется, что бой не повлияет на планы Флойда провести реванш с Мэнни Пакьяо в сентябре.

Ранее ожидалось, что Мейвезер подерется с Майком Тайсоном в конце апреля. Комментариев по этому поединку нет. 

Реванш Мейвезера и Пакьяо – ждем еще одно разочарование?

Мейвезер – фаворит боя-реванша против Пакьяо у иностранных букмекеров. Российские аналитики дают боксерам равные шансы

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ring Magazine
Флойд «За деньги» Мейвезер
Ответ Владимир Л.
Флойд «За деньги» Мейвезер
Флойд Нет денег Мейвезер скорее)
Это же сколько Замбидису предложили денег? В его возрасте выйти против любого профессионального боксёра это самоубийство. К тому же ломаный-переломанный. Это легенда, конечно, но это точно будет нокаут. Вопрос, с какими последствиями для Майка
Ответ Александр Колосов
Это же сколько Замбидису предложили денег? В его возрасте выйти против любого профессионального боксёра это самоубийство. К тому же ломаный-переломанный. Это легенда, конечно, но это точно будет нокаут. Вопрос, с какими последствиями для Майка
В выставочнам бою, нокаут, в Греции, а значит перед греческими спонсорами? Любопытное допущение
