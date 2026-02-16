Александр Шаблий: «Гэрри может попить крови Махачева. Но Ислам – фаворит»

Шаблий считает Махачева фаворитом поединка с Гэрри.

Боец PFL Александр Шаблий считает, что Иэн Гэрри может доставить проблему Исламу Махачеву .

«Гэрри – нестандартный боец, подвижный, ногами хорошо бьет и наносит урон соперникам. Иэн последний бой провел против Белала Мухаммада – крепкого экс-чемпиона, напористого, который умеет бороться. Мухаммад совсем неподходящий под стиль Гэрри боец. Но Иэн смог победить.

Поединок против Махачева – очень интересный для зрителя. Для меня фаворит – Ислам. Но с точки зрения урона, Гэрри может попить крови Ислама», – сказал Шаблий.

Ранее журналист Альваро Кольменеро написал о планах UFC провести поединок ирландца и россиянина.

