Александр Шаблий: «Гэрри может попить крови Махачева. Но Ислам – фаворит»

Шаблий считает Махачева фаворитом поединка с Гэрри.

Боец PFL Александр Шаблий считает, что Иэн Гэрри может доставить проблему Исламу Махачеву.

«Гэрри – нестандартный боец, подвижный, ногами хорошо бьет и наносит урон соперникам. Иэн последний бой провел против Белала Мухаммада – крепкого экс-чемпиона, напористого, который умеет бороться. Мухаммад совсем неподходящий под стиль Гэрри боец. Но Иэн смог победить.

Поединок против Махачева – очень интересный для зрителя. Для меня фаворит – Ислам. Но с точки зрения урона, Гэрри может попить крови Ислама», – сказал Шаблий.

Ранее журналист Альваро Кольменеро написал о планах UFC провести поединок ирландца и россиянина.

Тактаров – о возможно поединке Гэрри – Махачев: «Иэн – чудовище. Он преднамеренно калечит людей. Это животное вообще нельзя подпускать к боям»

Камару Усман: «Если я возьму титул Махачева, то многие захотят увидеть реванш с Хамзатом при полном лагере. Я бы готовился иначе»

Классный бой!Сто процентов не будет лёгкой прогулки для Ислама.Спортивной составляющей здесь куда больше,чем в бою против Усмана.
С одной стороны Гэрри реально крепкий разносторонний боец, переехать которого не получится. С другой ему самому по сути нечего предложить Исламу. Разве что через лоу-кики как-то, единственный шанс.
Самые приколы будут после того как ислам победит, мы увидим от некоторых хейтеров тысячи отмазок что гэрри слабый, и даже шавкат с порванными крестами его переехал)
Ну так классика ж, чо)
Ислам все же фаворит, но да, Йен это не Мойкано, Порье или ДДМ, где почти любой проход это 80% гарантия ТД и контроля с уроном. Шавкат больше массой забрал у Герри бой. Да и Герри выглядит так что растет по боям, не на пике в отличие от Ислама
Не Порье?Добавь Порье веса и он убил бы этого Герри)Порье оч серьезный был бро
После того как Хабиб или ислам побеждают бойца, он вдруг перестает быть угрозой и его уровень это наше дело или хайп файтинг😂
Интересно, какой коэффициент дали бы буки на этот бой. На Гарри поставить можно. По ударке он получше будет.
Давай, ставь по максимуму. Кэф думаю будет серьезный
Мадалена, тоже в ударке лучше сказали. Кэф будет примерно 1,2 на 3,2
Серьезный соперник. Гэрри не просто так занимает второе место в рейтинге дивизиона. Антропометрия не в пользу Махачева. Думаю бой точно не будет легким. Исламу удачи и без травм.
У Гэрри тут есть шансы только на школьном стадионе своей школы, и то если судить будет его любимая училка
Учительница химии?)
Хороший бой для Ислама, потому что спортивных классных потенциальных боев у него сейчас три: Топурия, Гэрри и Моралес. Но Моралес очень опасный, в самом соку и здоровье видать позволяет, он выглядит в бою как средневес, может серьезно попасть и поясу конец. Зотя Ислам не тот, кто бегает от боев.
