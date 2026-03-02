Илия Топурия: «Не хочу драться с Царукяном. Скажут – подерусь, не скажут – отлично. Гейджи или Арман – все равно. Можно обоих в одну ночь»

Топурия не исключает поединок с Царукяном.

Чемпион UFC Илия Топурия не исключает поединок с Арманом Царукяном .

«Собираюсь ли драться с Царукяном? Как я уже говорил, нет смысла указывать UFC, где и с кем хочешь драться. Если они захотят, чтобы я бился с Арманом, то никаких проблем.

У меня было много сильных соперников. Не хочу драться с Арманом. Скажут – подерусь, не скажут – отлично. Джастин Гейджи или Царукян – мне все равно. Можно обоих в одну ночь», – сказал Топурия.

Топурия в последний раз выступал в конце июня, когда нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде в поединке за пояс чемпиона в легком весе.

Илия Топурия: «В поединке со мной Царукян запаникует. Я легко с ним разберусь»

Илия Топурия: «Мой следующий бой точно состоится летом. Но конкретной даты пока нет»