Илия Топурия: «Не хочу драться с Царукяном. Скажут – подерусь, не скажут – отлично. Гейджи или Арман – все равно. Можно обоих в одну ночь»

Топурия не исключает поединок с Царукяном.

Чемпион UFC Илия Топурия не исключает поединок с Арманом Царукяном.

«Собираюсь ли драться с Царукяном? Как я уже говорил, нет смысла указывать UFC, где и с кем хочешь драться. Если они захотят, чтобы я бился с Арманом, то никаких проблем.

У меня было много сильных соперников. Не хочу драться с Арманом. Скажут – подерусь, не скажут – отлично. Джастин Гейджи или Царукян – мне все равно. Можно обоих в одну ночь», – сказал Топурия.

Топурия в последний раз выступал в конце июня, когда нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде в поединке за пояс чемпиона в легком весе.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Adin Live
У Ильи Топурии уверенность переросла а самоуверенность а это жди неприятности. Слишком много языком мелит последнее время мч
Я не хочу драться, но если дадут подерусь, но раз я не хочу, то и они не дадут.
Свистеть не мешки ворочить 😂😂!!
Зато честно.
Ответ avku
Зато честно.
Мега-чемпион сливается, зато честно. 🦆 Это уважения ему не делает.
Все ровно с кем драться.Но с Царукяном драться не буду.
Замочу всех, любого мне сюда давай ... Армана не надо ... его тоже замочу, но ... любого мне сюда.
Фантазер ты меня называла))
