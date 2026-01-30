UFC 325: реванш Волкановски и Лопеса, Хукер против Сен-Дени, Физиев – Руффи и другие бои
В ночь с 31 января на 1 февраля на Qudos Bank Arena в Сиднее состоится турнир UFC 325. В главном событии пройдет реванш за пояс полулегкого веса между Александром Волкановски (27-4) и Диего Лопесом (27-7). В апреле 2025-го Волкановски победил судейским решением.
Другие бои главного карда:
● Дэн Хукер (24-13) – Бенуа Сен-Дени (16-3);
● Рафаэль Физиев (13-4) – Маурисио Руффи (12-2);
● Тай Туиваса (15-8) – Таллисон Тейшейра (8-1);
● Куиллан Салкиллд (10-1) – Джейми Малларки (18-8).
Турнир покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало основного карда – не ранее 05:00 по московскому времени.
