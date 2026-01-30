10

UFC 325: реванш Волкановски и Лопеса, Хукер против Сен-Дени, Физиев – Руффи и другие бои

В ночь с 31 января на 1 февраля на Qudos Bank Arena в Сиднее состоится турнир UFC 325. В главном событии пройдет реванш за пояс полулегкого веса между Александром Волкановски (27-4) и Диего Лопесом (27-7). В апреле 2025-го Волкановски победил судейским решением.

Другие бои главного карда:

● Дэн Хукер (24-13) – Бенуа Сен-Дени (16-3);

Рафаэль Физиев (13-4) – Маурисио Руффи (12-2);

Тай Туиваса (15-8) – Таллисон Тейшейра (8-1);

● Куиллан Салкиллд (10-1) – Джейми Малларки (18-8).

Турнир покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало основного карда – не ранее 05:00 по московскому времени.

Уайт – о критиках реванша Волкановски – Лопес: «Не нравится – не смотрите»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
logoMMA
logoUFC 325
logoUFC
logoАлександр Волкановски
logoРафаэль Физиев
logoТай Туиваса
logoДэн Хукер
Таллисон Тейшейра
logoДиего Лопес
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
первый раз вижу, чтобы разница между номерными турнирами была всего неделю
Ответ Жора где ты был?
первый раз вижу, чтобы разница между номерными турнирами была всего неделю
Потому что турик в Австралии, если б не главный бой, то самый настоящий файтнайт был. Там в каждом бою местные ноунеймы, ну кроме нескольких боев из главного карда.

И кстати года два назад было за один месяц три номерных турнира, не помню правда подряд или через неделю
Ответ Жора где ты был?
первый раз вижу, чтобы разница между номерными турнирами была всего неделю
Дык, Парамаунт - новую поляну надо вспахивать
А от кого Волкановски получил четвёртое поражение? 3 понятно:2 от Ислама, одно от Топурии.
Ответ Melnikov1968
А от кого Волкановски получил четвёртое поражение? 3 понятно:2 от Ислама, одно от Топурии.
Кори Нельсон
Ответ Kluivert-88
Кори Нельсон
Благодарю.
Туйваса с Тейшейрой интересно будет глянуть
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я бы никогда не отказался от титульного шанса. Уж простите». Диего Лопес ответил критикам
16 января, 15:35
Лопес – о реванше с Волкановски: «Мне нужно завершить бой болевым приемом или нокаутом. Это моя цель»
8 января, 09:35
Аспиналл хочет, чтобы Волкановски победил Лопеса и завершил карьеру: «Я его самый большой фанат. Надеюсь, он уйдет»
5 января, 11:50
Главные новости
Юрайя Фэйбер: «Если Махачев продолжит драться, то рано или поздно проиграет. Люди будут шокированы, но это случится»
вчера, 17:20
Ян уверен, что выиграет у Двалишвили в трилогии: «Бык всегда сильнее, но побеждает матадор»
вчера, 16:55
Гейджи не устраивает статус временного чемпиона: «Понимаю, что это достижение. Но все же это второе место»
вчера, 16:40
Муртазалиев оказался легче Келли перед поединком в Ньюкасле
вчера, 16:05
Хамзат Чимаев: «У меня 15 побед. У Перейры – 13 побед и 3 поражения. В этом вся разница между нами»
вчера, 15:05
«Как будто двое за подворотней, за гаражами». Физиев поделился впечатлениями от боя Гейджи – Пимблетт
вчера, 14:50
Хабиб Нурмагомедов: «ОАЭ – самое безопасное место в мире. Когда дети выходят на улицу – я не переживаю»
вчера, 13:55
Волкановски хочет провести три боя в 2026 году: «Мне 37, так что нужно быть активным»
вчера, 12:50
Кайла Харрисон показала шрам после перенесенной операции на шее
вчера, 11:40Фото
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2026
вчера, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото