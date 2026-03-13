«Легкие деньги для Хамзата». Штырков отреагировал на анонс боя Чимаев – Стрикленд

Иван Штырков отреагировал на анонс боя Чимаев – Стрикленд.

Боец ММА Иван Штырков отреагировал на анонс поединка между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом .

Ранее стало известно, что титульный бой в среднем весе возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

«Легкие деньги для Чимаева. Первый-второй раунд и досрочная победа Хамзата. Задушит или забьет в партере. Стрикленд крепкий, хороший боец, но совершенно не борется. Пропасть в уровне между борьбой Чимаева и Стрикленда», – сказал Штырков.

Уайт – о бое между Чимаевым и Стриклендом: «Как думаете, сколько охранников нам понадобится?»

Хорхе Масвидаль: «Я готов поставить дом на победу Стрикленда. Чимаев не так уж хорош, он проиграл Усману, который вышел на 11-дневном уведомлении»