«Легкие деньги для Хамзата». Штырков отреагировал на анонс боя Чимаев – Стрикленд
Боец ММА Иван Штырков отреагировал на анонс поединка между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.
Ранее стало известно, что титульный бой в среднем весе возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.
«Легкие деньги для Чимаева. Первый-второй раунд и досрочная победа Хамзата. Задушит или забьет в партере. Стрикленд крепкий, хороший боец, но совершенно не борется. Пропасть в уровне между борьбой Чимаева и Стрикленда», – сказал Штырков.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA.Metaratings.ru
