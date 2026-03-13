Магомед Исмаилов: «Для мусульманина бить по лицу – запрет. Но я пытаюсь минимизировать то, за что получу в конечном итоге наказание»

Магомед Исмаилов: для мусульманина бить по лицу – запрет.

Бывший боец MMA Магомед Исмаилов рассказал, как можно совместить занятия смешанными единоборствами и религию.

«Этот спорт запретен и для вас, и для нас. Для мусульманина бить по лицу – запрет, даже в спорте. И я пытаюсь минимизировать то, за что получу в конечном итоге наказание.

Если была бы возможность прикрыться, я бы старался прикрыть колени и живот одеждой. Я использую длинные шорты или лосины, которые бы закрывали колени», – сказал Исмаилов.

Почему бойцы дерутся, если это запрещает религия?