Магомед Исмаилов: «Для мусульманина бить по лицу – запрет. Но я пытаюсь минимизировать то, за что получу в конечном итоге наказание»
Бывший боец MMA Магомед Исмаилов рассказал, как можно совместить занятия смешанными единоборствами и религию.
«Этот спорт запретен и для вас, и для нас. Для мусульманина бить по лицу – запрет, даже в спорте. И я пытаюсь минимизировать то, за что получу в конечном итоге наказание.
Если была бы возможность прикрыться, я бы старался прикрыть колени и живот одеждой. Я использую длинные шорты или лосины, которые бы закрывали колени», – сказал Исмаилов.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Базированный пост для спортса для генерации кала на вентилятор
Тут не хватает мнение Хабиба, который знает весь Коран и историю всех пророков. Что же он думает по зтому поводу 🤨
Кто-то может торговать например коньяком и при этом тратить часть выручки на благотворительность. Это нормально. Ненормально когда такой человек воздевает палец к небу продав очередную партию бутылок.
Про двусторонний скотч уже писали ?
Он сражался со всеми и всегда проигрывал деньгам.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем