Хавьер Мендес: «Команда Топурии отказалась от боя с Махачевым из‑за недостаточной суммы денег»
Тренер Хавьер Мендес объяснил, почему поединок между Исламом Махачевым и Илией Топурией не состоится на турнире UFC в Белом доме.
«Послушайте слова менеджеров Топурии. Они отказали Исламу в поединке из‑за недостаточной суммы денег, а затем вернулись с просьбой о бое. И это после того, как они сперва отказались! В итоге они потребовали сумму больше, из‑за чего UFC отказал им.
Я думаю, UFC принял решение по причине изначального отказа менеджера Топурии из‑за денег. Я не знаю при этом, что говорилось с нашей стороны, потому что это ответственность менеджеров, а я получаю информацию только тогда, когда назначается бой.
Лично мне все равно, с кем будет драться Ислам. Он лучший, и он победит любого в полусреднем весе. И ни один из этих бойцов не трус. Это все просто слова, использованные для подогрева интереса», – сказал Мендес.
Турнир UFC в Белом доме пройдет 14 июня. В главном событии ивента Топурия проведет титульную защиту против Джастина Гейджи.
Махачев ответил Топурии: «Мы оба знаем, кто здесь испугался. Можешь скрывать свою трусость неприятными твитами, но не волнуйся, ты получишь, что просил!»
Что касается шансов, то шансы в этом поединке есть у обоих... И разрыв в процентном отношении небольшой.
Очевидно ему нужно будет прыгнуть выше головы
Сначала все критикуют Дану, что он жадный. А потом критикуют бойцов, когда они просят больше гонорар.
Причем это самый большой бой в мма со времен боя Конор-Хабиб. Я бы удивился, если бы Ислам просил за такой бой свой стандартный гонорар.