  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хавьер Мендес: «Команда Топурии отказалась от боя с Махачевым из‑за недостаточной суммы денег»
32

Хавьер Мендес: «Команда Топурии отказалась от боя с Махачевым из‑за недостаточной суммы денег»

Мендес: команда Топурии отказалась от боя с Исламом из‑за денег.

Тренер Хавьер Мендес объяснил, почему поединок между Исламом Махачевым и Илией Топурией не состоится на турнире UFC в Белом доме.

«Послушайте слова менеджеров Топурии. Они отказали Исламу в поединке из‑за недостаточной суммы денег, а затем вернулись с просьбой о бое. И это после того, как они сперва отказались! В итоге они потребовали сумму больше, из‑за чего UFC отказал им.

Я думаю, UFC принял решение по причине изначального отказа менеджера Топурии из‑за денег. Я не знаю при этом, что говорилось с нашей стороны, потому что это ответственность менеджеров, а я получаю информацию только тогда, когда назначается бой.

Лично мне все равно, с кем будет драться Ислам. Он лучший, и он победит любого в полусреднем весе. И ни один из этих бойцов не трус. Это все просто слова, использованные для подогрева интереса», – сказал Мендес.

Турнир UFC в Белом доме пройдет 14 июня. В главном событии ивента Топурия проведет титульную защиту против Джастина Гейджи.

Махачев ответил Топурии: «Мы оба знаем, кто здесь испугался. Можешь скрывать свою трусость неприятными твитами, но не волнуйся, ты получишь, что просил!»

Менеджер Топурии: «Мы были готовы драться с Махачевым, но никакой конкретики, условий и прочего не было»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoИслам Махачев
logoХавьер Мендес
logoMMA
logoИлия Топурия
logoUFC
logoUFC в Белом доме
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Топурия понимает, что Махачев его приземлит, вот и хочет повышенный гонорар за бой и это понятно. Немного позже мечта Илии сбудется и Ислам его побьет.
Каждый спортсмен рассчитывает только на победу...
Что касается шансов, то шансы в этом поединке есть у обоих... И разрыв в процентном отношении небольшой.
Комментарий скрыт
Все пытаются натянуть сову на глобус.. После слов менеджера Топурии лично мне все стало ясно. И все словеса Илюши это только раскрутка ради денег, больших денег... Просто алчность.
Парень просто знает себе цену
Очевидно ему нужно будет прыгнуть выше головы
А что должен просить меньше денег? Как мне нравится это лицемерие.
Сначала все критикуют Дану, что он жадный. А потом критикуют бойцов, когда они просят больше гонорар.
Причем это самый большой бой в мма со времен боя Конор-Хабиб. Я бы удивился, если бы Ислам просил за такой бой свой стандартный гонорар.
всем известно, что грузины слишком много говорят
А что за Геджи больше дадут...
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хорхе Масвидаль: «Махачев повалит Топурию и сделает его день очень долгим. Или Илия поймает Ислама ударом, потому что он намного быстрее»
11 марта, 11:03
Топурия обвинил Махачева в трусости и срыве боя в Белом доме. Это правда?
11 марта, 07:40
Топурия о возможной травме Махачева: «Ислам снова придумывает оправдания. За его побег заплатит Гейджи»
10 марта, 16:07
Рекомендуем
Главные новости
Арман Царукян может провести схватку по грэпплингу с Диллоном Дэнисом
сегодня, 13:40
Евлоев завершил подготовку к бою с Мерфи: «Лондон, готовься! Будет жарко»
сегодня, 13:30Фото
Трамп – о турнире UFC в Белом доме: «Уайт собрал потрясающий кард. Там будут все топовые бойцы»
сегодня, 13:20
Top Dog Prospect 30: «Гладиатор» против «Конунга», Коваль подерется с «Белым»
сегодня, 12:55Фото
Евгений Гончаров: «Тейшейра – удобный оппонент для Павловича. Ждем победу нокаутом в первом‑втором раунде»
сегодня, 11:35
Кори Сэндхаген: «Думаю, О’Мэлли так и не подерется со мной. Он может завершить карьеру после следующего боя»
сегодня, 11:10
Дмитрий Бикрев: «Переживаю за весогонку Чимаева. А в остальном без шансов для Стрикленда»
сегодня, 10:35
Камару Усман намекнул на поединок с Конором Макгрегором
сегодня, 09:25
Арман Царукян: «Готов провести схватку против Оливейры. Но, думаю, ему это неинтересно»
сегодня, 09:00
Трамп предложил Джейку Полу провести поединок с Хабибом: «Он был отличным бойцом»
сегодня, 08:50
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем