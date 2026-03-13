Хавьер Мендес: «Команда Топурии отказалась от боя с Махачевым из‑за недостаточной суммы денег»

Мендес: команда Топурии отказалась от боя с Исламом из‑за денег.

Тренер Хавьер Мендес объяснил, почему поединок между Исламом Махачевым и Илией Топурией не состоится на турнире UFC в Белом доме.

«Послушайте слова менеджеров Топурии. Они отказали Исламу в поединке из‑за недостаточной суммы денег, а затем вернулись с просьбой о бое. И это после того, как они сперва отказались! В итоге они потребовали сумму больше, из‑за чего UFC отказал им.

Я думаю, UFC принял решение по причине изначального отказа менеджера Топурии из‑за денег. Я не знаю при этом, что говорилось с нашей стороны, потому что это ответственность менеджеров, а я получаю информацию только тогда, когда назначается бой.

Лично мне все равно, с кем будет драться Ислам. Он лучший, и он победит любого в полусреднем весе. И ни один из этих бойцов не трус. Это все просто слова, использованные для подогрева интереса», – сказал Мендес.

Турнир UFC в Белом доме пройдет 14 июня. В главном событии ивента Топурия проведет титульную защиту против Джастина Гейджи .

Махачев ответил Топурии: «Мы оба знаем, кто здесь испугался. Можешь скрывать свою трусость неприятными твитами, но не волнуйся, ты получишь, что просил!»

Менеджер Топурии: «Мы были готовы драться с Махачевым, но никакой конкретики, условий и прочего не было»