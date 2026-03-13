Взвешивание перед UFC Fight Night 269: Эмметт тяжелее Вальехоса, Кертис и Оролбай показали одинаковый вес
В Лас-Вегасе (штат Невада) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 269. Ивент состоится в ночь на 15 марта.
Результаты взвешивания:
● Джош Эмметт (66,2 кг) – Кевин Вальехос (66 кг);
● Аманда Лемос (52,6 кг) – Джиллиан Робертсон (52,6 кг);
● Ион Куцелаба (93 кг) – Омар Си (93,2 кг);
● Хосе Дельгадо (66,2 кг) – Андре Фили (66 кг);
● Хэрри Хардвик (66 кг) – Маруан Рахики (66,2 кг);
● Стивен Асплунд (120,4 кг) – Витор Петрино (112,7 кг);
● Крис Кертис (77,3 кг) – Мыктыбек Оролбай (77,3 кг).
«Дана, я отсосу твои пальцы на ногах». Толстяк скинул 120 кг и так хотел в UFC, что в дебюте стал рекордсменом
Гигантская гематома и 350 ударов на двоих – так ковался лучший женский бой в истории UFC
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что здесь делает чувак из знаменитой комедии "1+1"?
Будет получать люлей от Ванюши
Кароче, можно будильник не ставить
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем