  • Взвешивание перед UFC Fight Night 269: Эмметт тяжелее Вальехоса, Кертис и Оролбай показали одинаковый вес
В Лас-Вегасе (штат Невада) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 269. Ивент состоится в ночь на 15 марта.

Результаты взвешивания:

● Джош Эмметт (66,2 кг) – Кевин Вальехос (66 кг);

● Аманда Лемос (52,6 кг) – Джиллиан Робертсон (52,6 кг);

● Ион Куцелаба (93 кг) – Омар Си (93,2 кг);

● Хосе Дельгадо (66,2 кг) – Андре Фили (66 кг);

● Хэрри Хардвик (66 кг) – Маруан Рахики (66,2 кг);

● Стивен Асплунд (120,4 кг) – Витор Петрино (112,7 кг);

● Крис Кертис (77,3 кг) – Мыктыбек Оролбай (77,3 кг).

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Что здесь делает чувак из знаменитой комедии "1+1"?
Ответ Ser Kay
Что здесь делает чувак из знаменитой комедии "1+1"?
Будет получать люлей от Ванюши
Кароче, можно будильник не ставить
