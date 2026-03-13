Взвешивание перед UFC Fight Night 269: Эмметт тяжелее Вальехоса, Кертис и Оролбай показали одинаковый вес

В Лас-Вегасе (штат Невада) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 269 . Ивент состоится в ночь на 15 марта.

Результаты взвешивания:

● Джош Эмметт (66,2 кг) – Кевин Вальехос (66 кг);

● Аманда Лемос (52,6 кг) – Джиллиан Робертсон (52,6 кг);

● Ион Куцелаба (93 кг) – Омар Си (93,2 кг);

● Хосе Дельгадо (66,2 кг) – Андре Фили (66 кг);

● Хэрри Хардвик (66 кг) – Маруан Рахики (66,2 кг);

● Стивен Асплунд (120,4 кг) – Витор Петрино (112,7 кг);

● Крис Кертис (77,3 кг) – Мыктыбек Оролбай (77,3 кг).

