Лопес – о реванше с Волкановски: «Мне нужно завершить бой болевым приемом или нокаутом. Это моя цель»
Лопес будет пытаться нокаутировать Волкановски.
Диего Лопес хочет нокаутировать Алекса Волкановски в реванше.
«Я буду драться на вражеской территории, поэтому мне нужно завершить бой болевым приемом или нокаутом. Это моя цель», – сказал Лопес.
Волкановски проведет титульную защиту против Лопеса в феврале. Бой возглавит турнир UFC 325.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
