Лопес – о реванше с Волкановски: «Мне нужно завершить бой болевым приемом или нокаутом. Это моя цель»

Диего Лопес хочет нокаутировать Алекса Волкановски в реванше.

«Я буду драться на вражеской территории, поэтому мне нужно завершить бой болевым приемом или нокаутом. Это моя цель», – сказал Лопес.

Волкановски проведет титульную защиту против Лопеса в феврале. Бой возглавит турнир UFC 325.

