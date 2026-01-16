«Я бы никогда не отказался от титульного шанса. Уж простите». Диего Лопес ответил критикам

Диего Лопес ответил на критику: я бы никогда не отказался от титульного шанса.

Боец полулегкого дивизиона UFC Диего Лопес ответил на критику в свой адрес после получения реванша с Александром Волкановски .

«Очень счастлив, что получил титульный шанс. Люди знают, что я усердно работаю, чтобы раз за разом показывать отличные бои. Мне кажется, что первый бой с Волкановски – отличное тому доказательство. Да, я проиграл, но это был очень зрелищный поединок.

Перед прошлым моим боем я сказал, что красивая победа вернет мне статус главного претендента. И UFC дал мне шанс. Я очень взволнован и рад, что подерусь на вражеской территории.

Да, некоторые люди считают, что за пояс должен был подраться либо Евлоев , либо Мерфи . И я согласен, что они заслуживают этого. Но я бы никогда не отказался от титульного шанса. Уж простите, ребята», – сказал Лопес.

Титульный бой между Лопесом и Волкановски возглавит турнир UFC 325. Ивент состоится в ночь на 1 февраля в Сиднее.

