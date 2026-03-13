Джонсон обратился к Мокаеву: «Брат, тебе соврали. Моя черная задница на пенсии»
Бывший чемпион наилегчайшего дивизиона UFC Деметриус Джонсон обратился к Мухаммаду Мокаеву.
Ранее Мокаев заявил, что ведет переговоры о поединке с Джонсоном.
«Это абсолютная ложь. Ребята, моя черная задница на пенсии – я больше никогда не вернусь. Если и вернусь, то только ради турнира IBJJF. И даже в этом случае буду тренироваться всего один день в неделю.
Позор промоутеру. Позор промоутеру, который пытается организовывать бои, хотя знает, что я уже завершил карьеру. Мухаммад Мокаев, просто напиши мне, брат. Тебе соврали.
Свяжись со мной, и мы расскажем людям, кто этот придурок, который распространяет ложь», – заявил Джонсон.
Мухаммад Мокаев: «Мне предложили бой с Деметриусом Джонсоном. Я согласился»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Home of Fight
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
