Джонсон обратился к Мокаеву: брат, тебе соврали, моя черная задница на пенсии.

Бывший чемпион наилегчайшего дивизиона UFC Деметриус Джонсон обратился к Мухаммаду Мокаеву .

Ранее Мокаев заявил, что ведет переговоры о поединке с Джонсоном.

«Это абсолютная ложь. Ребята, моя черная задница на пенсии – я больше никогда не вернусь. Если и вернусь, то только ради турнира IBJJF. И даже в этом случае буду тренироваться всего один день в неделю.

Позор промоутеру. Позор промоутеру, который пытается организовывать бои, хотя знает, что я уже завершил карьеру. Мухаммад Мокаев, просто напиши мне, брат. Тебе соврали.

Свяжись со мной, и мы расскажем людям, кто этот придурок, который распространяет ложь», – заявил Джонсон.

