7

Джонсон обратился к Мокаеву: «Брат, тебе соврали. Моя черная задница на пенсии»

Джонсон обратился к Мокаеву: брат, тебе соврали, моя черная задница на пенсии.

Бывший чемпион наилегчайшего дивизиона UFC Деметриус Джонсон обратился к Мухаммаду Мокаеву.

Ранее Мокаев заявил, что ведет переговоры о поединке с Джонсоном.

«Это абсолютная ложь. Ребята, моя черная задница на пенсии – я больше никогда не вернусь. Если и вернусь, то только ради турнира IBJJF. И даже в этом случае буду тренироваться всего один день в неделю.

Позор промоутеру. Позор промоутеру, который пытается организовывать бои, хотя знает, что я уже завершил карьеру. Мухаммад Мокаев, просто напиши мне, брат. Тебе соврали.

Свяжись со мной, и мы расскажем людям, кто этот придурок, который распространяет ложь», – заявил Джонсон.

Мухаммад Мокаев: «Мне предложили бой с Деметриусом Джонсоном. Я согласился»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Home of Fight
logoМухаммад Мокаев
logoMMA
наилегчайший вес
logoДеметриус Джонсон
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Для Мокаева в этом расследовании главное не выйти на самого себя)
Ответ Amsterdam86
Для Мокаева в этом расследовании главное не выйти на самого себя)
Да Деметриус это знает . Просто дань уважения проявляет .
Как бы так не получилось, что совравший придурок и есть сам Мокаев!
А Могучий мышонок - настоящий мужчина!
Достойно!
Читайте новости бокса в любимой соцсети
