Менеджер Волкова: «В UFC не сдержали обещаний перед Александром. Мы сделаем выводы»

Менеджер Александра Волкова прокомментировал анонс боя с Валдо Кортесом-Акостой.

Менеджер Иван Банников прокомментировал анонс поединка между Александром Волковым и Валдо Кортесом-Акостой.

Ранее стало известно, что бой в тяжелом весе между Волковым и Кортесом-Акостой пройдет в соглавном событии UFC 328.

«Бой с Кортесом-Акостой может дать Саше еще одно обещание от организации на титульный бой. Так как организация дала нам понять, что если Вальтер одержит еще одну победу, организация претендентом будет считать его.

Мы ожидали бой Александра на турнире в Белом Доме против Гана, но из‑за того, что Джон Джонс не достиг договоренностей с UFC и его бой с Перейрой отменился, Перейра дерется с Ганом, а мы деремся с Кортесом‑Акостой 9 мая. Лига UFC не сдержала своих обещаний перед Александром, и мы делаем выводы и будем планировать его карьеру исходя из этого.

Ситуация с титульным боем еще больше усложняется, так как теперь с победителем боя Перейра-Ган будет драться Том Аспиналл, и нам придется ждать титульного боя Александра еще дольше. Не думаю, что ситуация в тяжелом дивизионе, сложившаяся сейчас, нравится кому‑то», – сказал Банников.

«Меня уволили из UFC?!» Джонс не подерется в Белом доме – и лютует, обвиняя Дану Уайта во лжи

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
Саша наверное уже получил от Уайта смс со словами «Тебя снова поимели» 😂
Тот бой с Волковым француз скорее проиграл, чем выиграл. И после этого титульник с золотоносным Алексом.
Не иначе у Сирила компромат на лысого
Ответ green-white-blue
Не иначе у Сирила компромат на лысого
В раскрутку Гана промоушен вложил много денег, поэтому и тянут француза как только могут.
Ответ За_909!
Только вот Ган никакой ни по медийке, ни по трештоку, да и бои скучные, а Джонс так вообще его переехал
Только вот Ган никакой ни по медийке, ни по трештоку, да и бои скучные, а Джонс так вообще его переехал
Честно говоря Волкову тупо не везёт в очередной раз. Если бы не тычок Гана в глаз Аспиналу уже бы подрался с победителем того боя.
Ответ повелитель
С Аспиналом в смысле?)
С Аспиналом в смысле?)
когда бойцы дают обещание показать бой, а потом лежат всё раунды, это можно. А вот обещание Уайта Банникову должно быть выполнено. Ладно это сам Волков расказал бы про себя и Дану, но и не его менеджер, который должен свои бабки отрабатывать, а не обещания в хз каком виде слушать и ждать их исполнения
У вас только глаза открылись на дану?))
Я не обижаюсь, я делаю выводы
Увы ,Саше ничег не светит, а годы пролетают и он стоячий гигант
