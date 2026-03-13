Менеджер Волкова: «В UFC не сдержали обещаний перед Александром. Мы сделаем выводы»

Менеджер Иван Банников прокомментировал анонс поединка между Александром Волковым и Валдо Кортесом-Акостой .

Ранее стало известно, что бой в тяжелом весе между Волковым и Кортесом-Акостой пройдет в соглавном событии UFC 328.

«Бой с Кортесом-Акостой может дать Саше еще одно обещание от организации на титульный бой. Так как организация дала нам понять, что если Вальтер одержит еще одну победу, организация претендентом будет считать его.

Мы ожидали бой Александра на турнире в Белом Доме против Гана, но из‑за того, что Джон Джонс не достиг договоренностей с UFC и его бой с Перейрой отменился, Перейра дерется с Ганом, а мы деремся с Кортесом‑Акостой 9 мая. Лига UFC не сдержала своих обещаний перед Александром, и мы делаем выводы и будем планировать его карьеру исходя из этого.

Ситуация с титульным боем еще больше усложняется, так как теперь с победителем боя Перейра-Ган будет драться Том Аспиналл, и нам придется ждать титульного боя Александра еще дольше. Не думаю, что ситуация в тяжелом дивизионе, сложившаяся сейчас, нравится кому‑то», – сказал Банников.

