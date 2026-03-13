Арман Царукян: «У меня с UFC все хорошо, никаких внутренних интриг. Уже знаю приблизительную дату следующего боя»

Арман Царукян рассказал об отношениях с руководством UFC.

Боец легкого дивизиона UFC Арман Царукян рассказал об отношениях с руководством промоушена.

«Я не знаю, почему Дана говорит отрицательно про меня, но у меня с UFC все хорошо, и никаких внутренних интриг нет. Обратиться к Дане? А мне нечего к нему обращаться. Я с ним не веду переговоры, я веду переговоры с Хантером Кэмпбэллом, он все бои организовывает, в которых я дерусь.

Дана, наверное, просто дает согласие. Матчмейкеры у нас – это Шон Шелби и Хантер. Дане сказать нечего, надо только сказать Хантеру, чтобы дал бой. Мы сегодня разговаривали, и он мне сказал приблизительную дату, когда я буду драться», – заявил Царукян.

Напомним, Царукян не дрался с ноября, когда победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде.

