Аспиналл хочет, чтобы Волкановски победил Лопеса и завершил карьеру: «Я его самый большой фанат. Надеюсь, он уйдет»
Аспиналл хочет, чтобы Волкановски завершил карьеру.
Чемпион тяжелого дивизиона UFC Том Аспиналл надеется, что Алекс Волкановски завершит карьеру.
«Надеюсь, Алекс уйдет на пенсию после реванша с Лопесом. Я его самый большой фанат. Хочу, чтобы он победил и ушел», – сказал Аспиналл.
Напомним, 37-летний Волкановски проведет реванш с Диего Лопесом 1 февраля 2026-го. В апреле 2025-го Алекс победил бразильца единогласным решением и снова стал чемпионом полулегкого дивизиона.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
