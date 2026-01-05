  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Аспиналл хочет, чтобы Волкановски победил Лопеса и завершил карьеру: «Я его самый большой фанат. Надеюсь, он уйдет»
3

Аспиналл хочет, чтобы Волкановски победил Лопеса и завершил карьеру: «Я его самый большой фанат. Надеюсь, он уйдет»

Аспиналл хочет, чтобы Волкановски завершил карьеру.

Чемпион тяжелого дивизиона UFC Том Аспиналл надеется, что Алекс Волкановски завершит карьеру.

«Надеюсь, Алекс уйдет на пенсию после реванша с Лопесом. Я его самый большой фанат. Хочу, чтобы он победил и ушел», – сказал Аспиналл.

Напомним, 37-летний Волкановски проведет реванш с Диего Лопесом 1 февраля 2026-го. В апреле 2025-го Алекс победил бразильца единогласным решением и снова стал чемпионом полулегкого дивизиона.

Биспинг советует Аспиналлу не торопиться с возвращением: «Единственный большой урок, который я усвоил лично»

Лерон Мерфи: «Волкановски уйдет на пенсию. Я не получу шанс подраться с ним из-за фаворитизма»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
logoАлександр Волкановски
logoТом Аспиналл
logoUFC
logoMMA
logoUFC 325
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джо Роган: «Тяжелый дивизион сейчас в плачевном состоянии. Бойцов чемпионского уровня почти нет»
3 января, 10:20
Джо Роган: «Аспиналл может больше не вернуться в октагон. У него серьезные проблемы с правым глазом»
2 января, 11:25
Деметриус Джонсон раскритиковал бой Волкановски – Лопес: «Это уже не спорт. Это вопрос выбора: кого продвигать, а кого нет»
1 января, 13:32
Главные новости
Ислам Махачев: «Кормье сможет потянуть Джонса только в борьбе»
сегодня, 17:01
Пимблетт не исключает бой с Волкановски: «Если мы оба победим, то не удивлюсь, если Алекс решит, что у него появилась отличная возможность взять титул легкого веса»
сегодня, 16:24
Дядя Энтони Джошуа заявил, что боксер завершил профессиональную карьеру
сегодня, 15:30
Тайсон Фьюри: «Уордли – возможный соперник на 2026 год. Отличный вариант после долгого перерыва»
сегодня, 14:20
Константин Цзю – о возвращении Фьюри: «Не знаю, что ему нужно»
сегодня, 14:02
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2025
сегодня, 12:05
Конор – бездомному: «Я так сидел в октагоне после последнего боя. И снова встал»
сегодня, 10:47Видео
Тим Уэлш: «Говорят, что UFC пытается избавиться от парней, которые просто прижимают соперников к земле и тянут время»
сегодня, 10:19
Пимблетт – о Евлоеве: «Спальный мешок. Он тупо лежит на тебе. Никто не хочет смотреть, как он дерется»
сегодня, 08:34
Кормье обещает схватку с Джонсом по вольной борьбе: «Надеру ему задницу»
сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото