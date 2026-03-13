Царукян – о бое Холлоуэя и Оливейры: «Это было скучно. Получилось просто залеживание»

Арман Царукян поделился впечатлениями от боя Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры.

Боец легкого веса UFC Арман Царукян поделился впечатлениями от поединка между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой .

Оливейра победил Холлоуэя единогласным решением судей на UFC 326 и выиграл пояс BMF.

«Оливейра очень круто выступил, я не ожидал. Я думал, что Чарльз выиграет, но не в такой манере. Я думал, что будет рубка, и он будет тяжело переводить бой в партер. А Чарльз переводил Макса, как школьника.

Я сам сидел в первом ряду, это было скучно. Почти весь бой был в партере и без добиваний, Оливейра просто сидел и не бил. Если бы он показывал экшен, то было бы интереснее. А так получилось просто залеживание.

Оливейра в топ-15 рейтинга лучших? Все правильно, Макс же шел выше него. Раньше в рейтинге лучших бойцов не было никого, кроме меня, кто не является чемпионом или экс-чемпионом. Я был единственным, кто шел в рейтинге P4P, хотя не выигрывал титул», – сказал Царукян.

