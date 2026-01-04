  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Иэн Гэрри: «Когда я одолею Махачева, то стану лучшим в мире, настоящим чемпионом, а затем снова проведу сильную защиту»
Иэн Гэрри: «Когда я одолею Махачева, то стану лучшим в мире, настоящим чемпионом, а затем снова проведу сильную защиту»

Боец UFC Иэн Гэрри уверен, что победа над Исламом Махачевым убедит людей в его уровне.

«Ни у кого на планете не останется сомнений. Когда я одолею его, то выиграю у сильнейшего бойца мира. Все оправдания закончатся. Вариантов нет. Не нужно их искать. Я буду лучшим в мире, настоящим чемпионом, а затем снова проведу сильную защиту.

Ислам – большой парень. Нет никаких оправданий – вообще. Когда я выиграю у Махачева, то стану чемпионом. Здесь нечего будет обсуждать», – сказал Гэрри.

Напомним, Иэн Гэрри – третий номер полусреднего дивизиона UFC. Махачев – чемпион.

Иэн Гэрри: «Готов драться с Махачевым даже в Дагестане. Хочу, чтобы это случилось до Рамадана»

Усман Нурмагомедов – о следующем сопернике Махачева: «Гэрри недавно проиграл, Рахмонов год не дрался. А бой с Камару – это поединок за наследие»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Иэна Гэрри
