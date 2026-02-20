Хавьер Мендес: «Усман Нурмагомедов мог бы стать чемпионом UFC. Но, возможно, он так и не подерется там»

Хавьер Мендес высказался о потенциальном переходе Усмана Нурмагомедова в UFC.

«Я верю, что Усман может стать чемпионом UFC. Он очень хорош. Люди сомневаются в нем – но это происходит лишь потому, что он еще не дрался под эгидой UFC. Но когда он перейдет туда...

Нет, правильнее сказать «если». Он, возможно, так и не подерется в UFC. Я не уверен в этом. Переговорами занимаются менеджеры и руководители промоушенов. Я лишь знаю, что он очень сильный боец – и с нетерпением жду следующего вызова», – сказал Мендес.

7 февраля Нурмагомедов победил Алфи Дэвиса удушающим приемом в третьем раунде в главном событии PFL Dubai.

