Хавьер Мендес: «Усман Нурмагомедов мог бы стать чемпионом UFC. Но, возможно, он так и не подерется там»
Хавьер Мендес высказался о потенциальном переходе Усмана Нурмагомедова в UFC.
«Я верю, что Усман может стать чемпионом UFC. Он очень хорош. Люди сомневаются в нем – но это происходит лишь потому, что он еще не дрался под эгидой UFC. Но когда он перейдет туда...
Нет, правильнее сказать «если». Он, возможно, так и не подерется в UFC. Я не уверен в этом. Переговорами занимаются менеджеры и руководители промоушенов. Я лишь знаю, что он очень сильный боец – и с нетерпением жду следующего вызова», – сказал Мендес.
7 февраля Нурмагомедов победил Алфи Дэвиса удушающим приемом в третьем раунде в главном событии PFL Dubai.
Усману просто не с кем драться. Задушил соперника в титульнике и по-прежнему не проигрывает
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Submission Radio
Вполне себе может,а может и не может.
Ну может и так
На что Усман способен в ЮФС покажет только его переход в этот промоушен. Много историй когда короли сторонних промоушенов заходили в ЮФС с целью "навести там шороху", а по факту бесславно заканчивали там карьеру. Первое что вспоминается Аскрен и Чендлер.
