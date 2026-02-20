Взвешивание перед UFC Fight Night 267: Стрикленд легче Эрнандеса, Спивак тяжелее Делии

В Хьюстоне (штат Техас) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 267. В главном событии ивента подерутся бойцы среднего дивизиона Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес.

Результаты взвешивания:

● Шон Стрикленд (83,9 кг) – Энтони Эрнандес (84,4 кг);

● Джефф Нил (77,3 кг) – Урош Медич (77,6 кг);

● Дэн Иге (66 кг) – Мелкизаэл Коста (66 кг);

● Сергей Спивак (114 кг) – Анте Делия (108,4 кг);

● Джейкоб Смит (77,6 кг) – Джосая Харрелл (77,6 кг);

● Закари Рис (84,4 кг) – Мичел Перейра (84,1 кг).

