Битвы взглядов перед UFC Fight Night 267: Стрикленд против Эрнандеса, Спивак – Делия и другие
В рамках турнира UFC Fight Night 267 прошли битвы взглядов его участников.
В Хьюстоне (штат Техас) прошло церемониальное взвешивание перед турниром UFC Fight Night 267. В рамках мероприятия состоялись битвы взглядов между участниками предстоящего ивента.
Напомним, что в главном событии турнира состоится поединок в среднем весе между Шоном Стриклендом и Энтони Эрнандесом.
В основном карде также встретятся бойцы тяжелого дивизиона Сергей Спивак и Анте Делия.
Взвешивание перед UFC Fight Night 267: Стрикленд легче Эрнандеса, Спивак тяжелее Делии
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
