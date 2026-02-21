Битвы взглядов перед UFC Fight Night 267: Стрикленд против Эрнандеса, Спивак – Делия и другие

В рамках турнира UFC Fight Night 267 прошли битвы взглядов его участников.

В Хьюстоне (штат Техас) прошло церемониальное взвешивание перед турниром UFC Fight Night 267 . В рамках мероприятия состоялись битвы взглядов между участниками предстоящего ивента.

Напомним, что в главном событии турнира состоится поединок в среднем весе между Шоном Стриклендом и Энтони Эрнандесом.

В основном карде также встретятся бойцы тяжелого дивизиона Сергей Спивак и Анте Делия.

Взвешивание перед UFC Fight Night 267: Стрикленд легче Эрнандеса, Спивак тяжелее Делии