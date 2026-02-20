Чарльз Оливейра: «Я не стану прятаться, если Холлоуэй захочет устроить рубку в центре октагона»

  • Спортс
20

Чарльз Оливейра: я не стану прятаться, если Холлоуэй захочет устроить рубку.

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке против Макса Холлоуэя.

«Если он захочет устроить рубку в центре октагона – я не стану прятаться. В начале раунда или в середине – неважно. Я буду там.

Как я уже сказал, именно поэтому я ломаю людей психологически. Я не убегаю от боя — я сам его ищу. Я все время на охоте. Для меня это не имеет никакого значения», – сказал Оливейра.

Бой за титул BMF между Оливейрой и Холлоуэем состоится 8 марта и возглавит турнир UFC 326.

Оливейра – о первом бое с Холлоуэем: «В то время я был всего лишь мальчиком. Сегодня я лев среди львов. Вас ждет совершенно другой Чарльз»

Мендес – о рубке Холлоуэя и Гейджи на последних секундах: «Это глупо. Здорово для фанатов, но не как стратегия»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Bloody Elbow
20 комментариев
Мы это увидели в твоем прошлом бою .
Ответ Abu Ibrahim
Мы это увидели в твоем прошлом бою .
С Гамротом? А вот эти "мы" сейчас с тобой в одной комнате?
Ответ Dirk13
С Гамротом? А вот эти "мы" сейчас с тобой в одной комнате?
Понятно, что он имел ввиду бой с топурией
Я фанат Макса💪🏻Но думаю Оливейра засабмитит его.Если он включит Канелло,значит он тупой
Не гони, Чарли. Если начнешь рубиться с Максом, то скорее всего ляжешь до окончания боя.
Главное не пойти спать в первом
Оливейра смешной)))
Оливейре мешает его бразильская натура и излишняя эмоциональность. Все шансы в борьбе у него есть, но нет полезет же в эту Холоуэйскую рубку и естественно ляжет …
Ответ edgarok
Оливейре мешает его бразильская натура и излишняя эмоциональность. Все шансы в борьбе у него есть, но нет полезет же в эту Холоуэйскую рубку и естественно ляжет …
эта натура и помогла ему стать одним из самых известных бойцов лиги в истории. не было бы ее, не было бы никакого Оливейры в ufc
Оливьеха так то настоящий БМФ, полез в драку с Топурией, а Макс думал отбегаться, да еще и вызов в центре октагона не принял. Шансы 50/50 у них, но больше за Оливейру как-то
Ответ ubAA
Оливьеха так то настоящий БМФ, полез в драку с Топурией, а Макс думал отбегаться, да еще и вызов в центре октагона не принял. Шансы 50/50 у них, но больше за Оливейру как-то
Оливейра без сомненья крут👍🏻Но он не полез в рубку с Топурией.Это его техника сблизится с ударами.Так то он пылался бороться
Чарльз. Просто выполняй свою работу, думаю Макс выйдет, именно "выйдет"! Кто поймёт, тот поймёт...
С Топурией . Не всегда эта тактика нужна .
Поэтому Чарльза полюбили все. Либо он дорочно выигрывает, либо улетает в нокаут.
Ответ Shah Kz
Поэтому Чарльза полюбили все. Либо он дорочно выигрывает, либо улетает в нокаут.
Либо его душат, либо он выигрывает решением перед этим чуть не улетев в нокаут, как было во втором бою с Чендлером.
