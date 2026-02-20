Чарльз Оливейра: «Я не стану прятаться, если Холлоуэй захочет устроить рубку в центре октагона»

Чарльз Оливейра: я не стану прятаться, если Холлоуэй захочет устроить рубку.

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке против Макса Холлоуэя .

«Если он захочет устроить рубку в центре октагона – я не стану прятаться. В начале раунда или в середине – неважно. Я буду там.

Как я уже сказал, именно поэтому я ломаю людей психологически. Я не убегаю от боя — я сам его ищу. Я все время на охоте. Для меня это не имеет никакого значения», – сказал Оливейра.

Бой за титул BMF между Оливейрой и Холлоуэем состоится 8 марта и возглавит турнир UFC 326.

Оливейра – о первом бое с Холлоуэем: «В то время я был всего лишь мальчиком. Сегодня я лев среди львов. Вас ждет совершенно другой Чарльз»

Мендес – о рубке Холлоуэя и Гейджи на последних секундах: «Это глупо. Здорово для фанатов, но не как стратегия»