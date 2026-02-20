Александр Поветкин: «Россия – лучшая в хоккее. Турнир на Олимпиаде неполноценный»

Поветкин высказался об отсутствии России на хоккейном турнире Олимпиады.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Поветкин высказался об отсутствии сборной России на хоккейном турнире Олимпиады в Италии.

«Россия – лучшая в хоккее. Конечно, хоккейный турнир на Олимпиаде неполноценный. Правильно говорят те, кто выступает против недопуска нашей команды на турнир.

Если уже иностранцы говорят, то 100%. Очень надеемся, что на следующей Олимпиаде Россия будет выступать», – сказал Поветкин.

Зимние олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

