Александр Поветкин: «Россия – лучшая в хоккее. Турнир на Олимпиаде неполноценный»

Поветкин высказался об отсутствии России на хоккейном турнире Олимпиады.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Поветкин высказался об отсутствии сборной России на хоккейном турнире Олимпиады в Италии.

«Россия – лучшая в хоккее. Конечно, хоккейный турнир на Олимпиаде неполноценный. Правильно говорят те, кто выступает против недопуска нашей команды на турнир.

Если уже иностранцы говорят, то 100%. Очень надеемся, что на следующей Олимпиаде Россия будет выступать», – сказал Поветкин.

Зимние олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Совспорт»
Если согласиться с Поветкиным тогда нужно согласиться с тем что все олимпийские хоккейные золотые медали СССР и России являются тоже неполноценными они были добыты в отсутствии сильнейших составов у соперников
Ответ senderoluminoso
Если согласиться с Поветкиным тогда нужно согласиться с тем что все олимпийские хоккейные золотые медали СССР и России являются тоже неполноценными они были добыты в отсутствии сильнейших составов у соперников
Как ты витиевато изъясняешься. Саша может не понять 😏
Ответ senderoluminoso
Если согласиться с Поветкиным тогда нужно согласиться с тем что все олимпийские хоккейные золотые медали СССР и России являются тоже неполноценными они были добыты в отсутствии сильнейших составов у соперников
Так в хоккейном мейнстримном дискурсе такая позиция и считается правильной. Вот только огласятся ли с тем, что эта олимпиада, ровно по той же причине неполноценная - это уже другой вопрос.
Расскажите Саше правду кто лучший в хоккее
А ведь когда-то родители говорили Саше, что удары по голове бесследно не пройдут.
Представляю что скажет Валуев:)
Россия железно в топ 5
но почему именно она лучшая? если вспомнить, что полноценная сборная России , а не СССР смогла выиграть ОИ аж 1 раз, да и то без хоккеистов НХЛ
канадцы с американцами играли каким-то сбродом 2 олимпиады подряд
Ну, этот то точно эксперт ...
Прикури старичок, как же веселят такие комментарии, у нас хорошая банда, но зачем эта бравада в нынешние времена…
А ведь Поветкин по-своему прав. Сборная России занимает первое место в рейтинге ИИХФ после чемпионата мира-2025. Поскольку на момент обновления рейтинга, сборная России имела 3990 рейтинговых очков, она обогнала ближайших конкурентов. Второе место у сборной США с 3985 очками, а третье — у Швейцарии с 3975 очками. Канада и Швеция занимают четвёртое и пятую строчки соответственно.
Мы не выступали на медународны соревнованиях с 2022 года, и за это время я считаю наш хоккей стал слабее европейского не говоря уже о Канадцах и Американцев....по моему наш хоккей на уровне швейцарцев а может и слабее
