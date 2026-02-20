11

«Готов к следующей главе». Жаилтон Алмейда впервые прокомментировал увольнение из UFC

Жаилтон Алмейда впервые прокомментировал увольнение из UFC.

Бывший боец тяжелого дивизиона UFC Жаилтон Алмейда впервые прокомментировал увольнение из промоушена.

«Сегодня я закрываю главу сотрудничества с UFC. Делаю это с сердцем, полным благодарности за все, что пережил, чему научился и что сумел преодолеть.

Пусть впереди появятся новые проекты и вызовы – я готов к следующей главе», – написал в социальных сетях Алмейда.

На счету Алмейды 11 поединков в UFC – восемь побед и три поражения. Он выступал в промоушене с 2022 года.

Почему UFC держит реальных бедолаг, но увольняет топов?

Жаилтона Алмейду уволили из UFC после двух подряд поражений

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Жаилтона Алмейды
logoMMA
logoUFC
logoЖаилтон Алмейда
тяжелый вес (MMA)
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А ещё пару лет назад смотрелся вполне себе претендентом. Да и сейчас восьмым шел с неплохим рекордом. Дана не хочет чистых борцов у тяжей. Что вполне объяснимо.
Ответ avku
А ещё пару лет назад смотрелся вполне себе претендентом. Да и сейчас восьмым шел с неплохим рекордом. Дана не хочет чистых борцов у тяжей. Что вполне объяснимо.
Ну он реально унылый боец не показывает вообще нечего
Ответ Ян Дружинин
Ну он реально унылый боец не показывает вообще нечего
Последние бои да. Но если ты видел его ранние бои в юфс, все он заканчивал в 1 раунде сабами
В шиномонтажку
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Вальтер Уокер бросил вызов брату Джонни: «Хочу раздавить его, сломать ему ногу»
14 февраля, 15:35
Том Аспиналл: «Я люблю ММА, но ненавижу сам бизнес. Для индустрии бойцы полностью заменяемы»
13 февраля, 17:35
Журналист Питер Кэрролл опроверг информацию о том, что UFC просил Аспиналла отказаться от титула
13 февраля, 14:55
Рекомендуем
Главные новости
Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут реванш 19 сентября в Лас-Вегасе − через 11 лет после прошлого боя. Поединок в прямом эфире покажет Netflix
вчера, 22:05
Раузи – о поединке с Карано: «Это бой MVP против UFC – вот, черт возьми, где я. Они страдают из-за отсутствия конкуренции»
вчера, 18:09
Конор ответил в соцсетях на комментарий «Макгрегор против Чендлера или ничего»: «Так и должно быть»
вчера, 15:38
Дана Уайт: «Конору предложили поединок и он согласился? Если бы это было так, то я бы уже сделал анонс»
вчера, 14:20
«Мне искренне жаль олимпийских чемпионов, которых обворовывают спортивные чиновники». Кремлев заявил, что IBA готовы выплачивать призовые боксерам на Олимпиаде в Лос-Анджелесе
вчера, 12:47
Пэдди Пимблетт: «Бесит, что Сен-Дени обошел меня в рейтинге после победы над этим мешком Хукером. Что там происходит?»
вчера, 12:11
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2026
вчера, 11:00
Сехудо в соцсетях: «Макгрегор против Пратеса?»
вчера, 09:37
«Нет никого четче Мака». Конор выложил отрывок с тренировки
вчера, 09:16Видео
Урош Медич: «Я не знал, как вернуться в Сербию из-за проблем с документами. Позвонил Уайту, он пригласил меня в офис. Там на громкой связи Трамп»
вчера, 08:06
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем