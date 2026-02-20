«Готов к следующей главе». Жаилтон Алмейда впервые прокомментировал увольнение из UFC
Жаилтон Алмейда впервые прокомментировал увольнение из UFC.
Бывший боец тяжелого дивизиона UFC Жаилтон Алмейда впервые прокомментировал увольнение из промоушена.
«Сегодня я закрываю главу сотрудничества с UFC. Делаю это с сердцем, полным благодарности за все, что пережил, чему научился и что сумел преодолеть.
Пусть впереди появятся новые проекты и вызовы – я готов к следующей главе», – написал в социальных сетях Алмейда.
На счету Алмейды 11 поединков в UFC – восемь побед и три поражения. Он выступал в промоушене с 2022 года.
Почему UFC держит реальных бедолаг, но увольняет топов?
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Жаилтона Алмейды
11 комментариев
А ещё пару лет назад смотрелся вполне себе претендентом. Да и сейчас восьмым шел с неплохим рекордом. Дана не хочет чистых борцов у тяжей. Что вполне объяснимо.
Ну он реально унылый боец не показывает вообще нечего
Последние бои да. Но если ты видел его ранние бои в юфс, все он заканчивал в 1 раунде сабами
В шиномонтажку
