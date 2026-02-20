«Готов к следующей главе». Жаилтон Алмейда впервые прокомментировал увольнение из UFC

Жаилтон Алмейда впервые прокомментировал увольнение из UFC.

Бывший боец тяжелого дивизиона UFC Жаилтон Алмейда впервые прокомментировал увольнение из промоушена.

«Сегодня я закрываю главу сотрудничества с UFC. Делаю это с сердцем, полным благодарности за все, что пережил, чему научился и что сумел преодолеть.

Пусть впереди появятся новые проекты и вызовы – я готов к следующей главе», – написал в социальных сетях Алмейда.

На счету Алмейды 11 поединков в UFC – восемь побед и три поражения. Он выступал в промоушене с 2022 года.

