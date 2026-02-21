Хамзат Чимаев перейдет в полутяжелый вес и подерется за пояс с Прохазкой (Кевин К)
Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев перейдет в полутяжелый дивизион и подерется за вакантный пояс с Иржи Прохазкой. Об этом сообщает инсайдер Кевин К.
Титульный поединок должен возглавить турнир UFC 327, который пройдет в ночь на 12 апреля в Майами.
Чимаев (15-0) не выступал с августа 2025-го, когда выиграл у Дрикуса дю Плесси и завоевал пояс в среднем весе.
Прохазка (32-5-1) в последний раз дрался в октябре, когда нокаутировал Халила Раунтри.
Титул чемпиона полутяжелого дивизиона принадлежит Алексу Перейре. Ранее появилась информация, что он может подняться в тяжелый вес.
