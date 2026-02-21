20

Хамзат Чимаев перейдет в полутяжелый вес и подерется за пояс с Прохазкой (Кевин К)

Хамзат Чимаев перейдет в полутяжелый вес и подерется за пояс.

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев перейдет в полутяжелый дивизион и подерется за вакантный пояс с Иржи Прохазкой. Об этом сообщает инсайдер Кевин К.

Титульный поединок должен возглавить турнир UFC 327, который пройдет в ночь на 12 апреля в Майами.

Чимаев (15-0) не выступал с августа 2025-го, когда выиграл у Дрикуса дю Плесси и завоевал пояс в среднем весе.

Прохазка (32-5-1) в последний раз дрался в октябре, когда нокаутировал Халила Раунтри.

Титул чемпиона полутяжелого дивизиона принадлежит Алексу Перейре. Ранее появилась информация, что он может подняться в тяжелый вес.

Тренер Чимаева: «Мы слышали, что россиянам могут не разрешить драться в Белом доме. Но Хамзат – не россиянин, он представлял Швецию, а теперь – ОАЭ»

Ромеро не считает Чимаева лучшим средневесом в истории UFC: «Сильнейшим мы точно должны считать Андерсона Сильву»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Кевина К
Бред какой, за какие заслуги в полутяжах ему сразу дадут титульник? У него и в среднем весе их нету.
Ответ SGambler
Бред какой, за какие заслуги в полутяжах ему сразу дадут титульник? У него и в среднем весе их нету.
за медийность скорее всего, если не утка
Ответ SGambler
Бред какой, за какие заслуги в полутяжах ему сразу дадут титульник? У него и в среднем весе их нету.
И за медийность и скорее всего останется в полутяжах. И здесь ему соперников нет
Да лучше бы Чимаю провести защиту пояса среднего дивизиона.
Проходной двор какой-то начался, все ходят туда-сюда
Тупо заборет и может в партере забьёт Прохазку,либо в партере валять будет. Либо в партере будет пытаться выйти на болевой. Либо в партере будет пытаться выйти на удушающий. Ну,вы поняли ,где будет проходить основное действие?
Ответ заблокированному пользователю
Тупо заборет и может в партере забьёт Прохазку,либо в партере валять будет. Либо в партере будет пытаться выйти на болевой. Либо в партере будет пытаться выйти на удушающий. Ну,вы поняли ,где будет проходить основное действие?
Проблема Чимаева?
Ответ Александр Козлов
Проблема Чимаева?
Да, неинтересно просто. Всё таки раньше при выходе из партера можно было соккер кикк бить в голову.Потом запретили. Немного правила в сторону борцов это раздражает.
Постоянно пихают Прохазку в титульники после 1 победы
Ульберг заслужил намного больше, да и Прохазка слишком потрепан для боя с Чимаевым
Ответ Андрей Макаров
Постоянно пихают Прохазку в титульники после 1 победы Ульберг заслужил намного больше, да и Прохазка слишком потрепан для боя с Чимаевым
Ты бы прежде чем писать, погуглил, что у Прохазки две победы сейчас, а не одна!
Пока не верится.
Лысый говорил, что ему надоела эта беготня по весовым.
Ответ Gardner Barnes
Пока не верится. Лысый говорил, что ему надоела эта беготня по весовым.
Так и оказалось, оказалось этот Кевин К известный твиттерный придумщик громких новостей, которого много раз ловили п-же.
А защиты своего пояса не будет ?
