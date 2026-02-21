Хамзат Чимаев перейдет в полутяжелый вес и подерется за пояс с Прохазкой (Кевин К)

Хамзат Чимаев перейдет в полутяжелый вес и подерется за пояс.

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев перейдет в полутяжелый дивизион и подерется за вакантный пояс с Иржи Прохазкой . Об этом сообщает инсайдер Кевин К.

Титульный поединок должен возглавить турнир UFC 327, который пройдет в ночь на 12 апреля в Майами.

Чимаев (15-0) не выступал с августа 2025-го, когда выиграл у Дрикуса дю Плесси и завоевал пояс в среднем весе.

Прохазка (32-5-1) в последний раз дрался в октябре, когда нокаутировал Халила Раунтри.

Титул чемпиона полутяжелого дивизиона принадлежит Алексу Перейре . Ранее появилась информация, что он может подняться в тяжелый вес.

Тренер Чимаева: «Мы слышали, что россиянам могут не разрешить драться в Белом доме. Но Хамзат – не россиянин, он представлял Швецию, а теперь – ОАЭ»

Ромеро не считает Чимаева лучшим средневесом в истории UFC: «Сильнейшим мы точно должны считать Андерсона Сильву»