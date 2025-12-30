  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Hype Armenia: грэпплинг-поединок Шары Буллета и Царукяна, бой на голых кулаках между Акопяном и Оевым. Главный бой – не ранее 22:30 по мск
Live
2

Hype Armenia: грэпплинг-поединок Шары Буллета и Царукяна, бой на голых кулаках между Акопяном и Оевым. Главный бой – не ранее 22:30 по мск

Сегодня в Ереване (Армения) проходит турнир по кулачным боям лиги Hype Fighting Championship. В главном событии состоится грэпплинг-схватка между бойцами UFC – Арманом Царукяном и Шарой Буллетом. Поединок пройдет в весе до 84 кг. Схватка продлится шесть минут. Если не будет проведен болевой прием, то бой закончится вничью. Победитель получит титульный пояс промоушена Hype FC.

Соглавным событием мероприятия станет поединок на голых кулаках между российско-армянским бойцом Лендрушем Акопяном и россиянином Амирханом Оевым.

Третий по значимости бой вечера –  Ибрагим Исламов против Торнике Сванидзе.

Прямую трансляцию турнира показывает официальная страница промоушена на платформе Kick. Главный бой – не ранее 21:00 по московскому времени.

Арман Царукян: «Если Шара меня победит, то подарю ему квартиру в Ереване»

Битва взглядов Шары Буллета и Армана Царукяна

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
Hype Fighting Championship
logoАрман Царукян
logoШарабутдин Магомедов
Лендруш Акопян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гор Азизян: «Ничья с Царукяном в грэпплинге будет победой для Шары»
сегодня, 15:24
Царукян прошел взвешивание в верхней одежде перед поединком с Шарой. Весы показали 84 кг – это максимально допустимый вес
вчера, 09:40Видео
Шара обвинил Царукяна во лжи из-за разницы в весе: «Ты говорил, что между нами 15-18 кг. Зачем людей обманываешь? Давай на твой гонорар поспорим, что не более 5 кг». Царукян отказался
вчера, 09:01
Главные новости
Джейк Пол проиграл все шесть раундов в бою с Энтони Джошуа. Пятый и шестой – единогласно со счетом 7-10
сегодня, 17:56Фото
Гор Азизян: «Ничья с Царукяном в грэпплинге будет победой для Шары»
сегодня, 15:24
Хабиб считает, что американцы устали от дагестанских бойцов: «Все эти Нурмагомедовы и Магомедовы приходят в UFC и побеждают. Им не нравится трэшток. Они просто разбивают соперников и забирают деньги»
сегодня, 13:54
Джейк Пол – об аварии в Нигерии: «Жизнь гораздо важнее бокса. Молюсь за потерянные жизни»
сегодня, 11:47
Нганну – об аварии с участием Джошуа: «Искренние соболезнования семьям погибших в Лагосе»
сегодня, 10:40
«Этот парень пытался разбить мне лицо, как можно с ним подружиться?» Хабиб сказал, что у него нет друзей среди бывших соперников
сегодня, 10:04
«Просто живите». Ян записал видео, лежа в сугробе
сегодня, 09:54Видео
Адесанья – о самом трудном времени в жизни: «2013 год. Думал: «Чувак, так люди чувствуют себя перед самоубийством?» Но никогда не смог бы этого сделать, потому что мой дух силен»
сегодня, 08:14
Хабиб Нурмагомедов: «Не думал о возвращении после ухода из MMA. Это было очень ясное решение»
сегодня, 08:02
В марте-апреле Бивол подерется с Айфертом. Трилогия с Бетербиевым – во второй половине 2026-го (Майк Коппингер)
сегодня, 07:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото