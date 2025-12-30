Hype Armenia: грэпплинг-поединок Шары Буллета и Царукяна, бой на голых кулаках между Акопяном и Оевым. Главный бой – не ранее 22:30 по мск

Сегодня в Ереване (Армения) проходит турнир по кулачным боям лиги Hype Fighting Championship. В главном событии состоится грэпплинг-схватка между бойцами UFC – Арманом Царукяном и Шарой Буллетом . Поединок пройдет в весе до 84 кг. Схватка продлится шесть минут. Если не будет проведен болевой прием, то бой закончится вничью. Победитель получит титульный пояс промоушена Hype FC.

Соглавным событием мероприятия станет поединок на голых кулаках между российско-армянским бойцом Лендрушем Акопяном и россиянином Амирханом Оевым.

Третий по значимости бой вечера – Ибрагим Исламов против Торнике Сванидзе.

Прямую трансляцию турнира показывает официальная страница промоушена на платформе Kick. Главный бой – не ранее 21:00 по московскому времени.

