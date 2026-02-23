Сехудо в соцсетях: «Макгрегор против Пратеса?»

Сехудо предположил будущего соперника Макгрегора.

Экс-чемпион UFC Генри Сехудо предположил будущего соперника Конора Макгрегора .

«Конор против Пратеса ?» – написал Сехудо в соцсетях.

Напомним, Карлос Пратес в ноябре нокаутировал Леона Эдвардса.

Ранее Конор заявил , что ему предложили соперника и дату.

Генри Сехудо: «Прямо сейчас Усман Нурмагомедов в топ-3 легковесов мира»

Сехудо – о Волкановски: «Величайший полулегковес всех времен»