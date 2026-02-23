Сехудо в соцсетях: «Макгрегор против Пратеса?»
Сехудо предположил будущего соперника Макгрегора.
Экс-чемпион UFC Генри Сехудо предположил будущего соперника Конора Макгрегора.
«Конор против Пратеса?» – написал Сехудо в соцсетях.
Напомним, Карлос Пратес в ноябре нокаутировал Леона Эдвардса.
Ранее Конор заявил, что ему предложили соперника и дату.
Генри Сехудо: «Прямо сейчас Усман Нурмагомедов в топ-3 легковесов мира»
Сехудо – о Волкановски: «Величайший полулегковес всех времен»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
Нынешний Макгрегор с 5-летним простоем и двух минут против Пратеса не протянет, зачем оно ему
Даже против Пратеса после двух пачек сигарет 🚬
Нужен бой с Колби. Интервью, раскрутка, пресс-конференции должны быть огненными.
Сехудо неумный. Макгрегору зачем выходить против Пратеса и улетать в жесткий нокаут? Ему нужен более менее равный соперник, например Нейт Диас или Чендлер. Может Масвидаль ещё, но скорее Диас, либо Чендлер.
Чендлера предложили контакт но с условие что 3 недели перед боем бухает с маккрегором
Да хоть против Перейры - Конору не важно против кого не выходить на бой
