Царукян прошел взвешивание в верхней одежде перед поединком с Шарой. Весы показали 84 кг – это максимально допустимый вес
Завтра состоится грэпплинг-схватка Армана Царукяна и Шары Буллета в Ереване.
Отметим, что схватка Шары и Армана пройдет в весе до 84 кг.
Шара обвинил Царукяна во лжи из-за разницы в весе: «Ты говорил, что между нами 15-18 кг. Зачем людей обманываешь? Давай на твой гонорар поспорим, что не более 5 кг». Царукян отказался
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
