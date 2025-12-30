Гор Азизян: «Ничья с Царукяном в грэпплинге будет победой для Шары»

Гор Азизян предложил поединок Шары Буллета и Армана Царукяна по тайскому боксу.

Тренер Гор Азизян признался, что ничья Шары Буллета в схватке с Арманом Царукяном будет им восприниматься как победа.

«В чем преимущество Шары? Да, грубо говоря, это [грэпплинг] не его любимое дело. Но он крепкий боец. Отзащищаться – уже победа для него. Даже ничья – победа для Шары. Это же не его дисциплина. То же самое, что Арман выйдет против Шары в тайском боксе. Представляете, что будет?

Арман хорош в стойке? Давайте устроим выставочный матч, нерейтинговый. Думаю, UFC позволят. Чисто по тайскому боксу», – сказал Азизян.

Напомним, грэпплинг-схватка Шары Буллета и Армана Царукяна пройдет сегодня в Ереване.

