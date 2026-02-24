Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут реванш 19 сентября в Лас-Вегасе − через 11 лет после прошлого боя. Поединок в прямом эфире покажет Netflix
Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер договорились о реванше.
Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер-младший договорились о проведении матча-реванша 19 сентября в Лас-Вегасе.
Поединок будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.
Бывшие чемпионы мира в нескольких весовых категориях боксировали друг с другом в 2015 году.
Тогда Мейвезер победил единогласным решением судей, но Пакьяо заявил, что получил травму плеча перед поединком.
Флойд Мейвезер: «Реванша не будет, потому что Пакьяо – неудачник и трус»
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: The Athletic
