Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут реванш 19 сентября в Лас-Вегасе − через 11 лет после прошлого боя. Поединок в прямом эфире покажет Netflix

Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер договорились о реванше.

Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер-младший договорились о проведении матча-реванша 19 сентября в Лас-Вегасе.

Поединок будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.

Бывшие чемпионы мира в нескольких весовых категориях боксировали друг с другом в 2015 году.

Тогда Мейвезер победил единогласным решением судей, но Пакьяо заявил, что получил травму плеча перед поединком.

Флойд Мейвезер: «Реванша не будет, потому что Пакьяо – неудачник и трус»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: The Athletic
Мне прошлый поединок казался запоздалым, ан нет выходит что этот.
ZPG_resident
Мне прошлый поединок казался запоздалым, ан нет выходит что этот.
Вот-вот! Ну,куда? Единственный интерес,а вдруг у неруся нолик заберут.
ZPG_resident
Мне прошлый поединок казался запоздалым, ан нет выходит что этот.
Потом можно трилогию замутить.
Ещё через неделю долгожданный реванш
Майк Тайсон - Эвандер Холифилд
bel01
Ещё через неделю долгожданный реванш Майк Тайсон - Эвандер Холифилд
Я бы посмотрел Кличко --Льюис
filippa
Я бы посмотрел Кличко --Льюис
Хэмилтон!?!? 🤣
После первого боя 11 лет назад у меня было ощущение, что они всех на..., рекламируя "Бой века"
bat90
После первого боя 11 лет назад у меня было ощущение, что они всех на..., рекламируя "Бой века"
Это и был развод, Мей боялся праймового Пака, а когда тот сдал, сразу организовали бой, срубили кучу денег и 0 остался.
BurBon
Это и был развод, Мей боялся праймового Пака, а когда тот сдал, сразу организовали бой, срубили кучу денег и 0 остался.
Хахахахах , как круто всем рассказывать удобную версию которая тебя устроит ненавидя мэя , изучи вопрос , даже президент организации пакмэна сказал что это его вина что бой не состоялся раньше, что Мэй выходил на них и предлагал адекватные условия , но они хотели получить больше Мэя ( что невозможно )
Возвращение живых мертвецов (с)
Деньги закончились, так каждые 10 лет будут реванш устраивать
Офигеть, уже 11 лет прошло, как будто совсем недавно было
Wilsadron
Офигеть, уже 11 лет прошло, как будто совсем недавно было
Мне кажется прошло уже лет 20.
А можно Моралес-Баррера? Ну очень эпичная была трилогия.
&_Bishep_&
А можно Моралес-Баррера? Ну очень эпичная была трилогия.
Да, были времена,, напомнил,, пойду пересмотрю
Мейвезер решил заработать все деньги мира? Уж он точно в дополнительных миллионах не сильно нуждается
Александр Сибиряк
Мейвезер решил заработать все деньги мира? Уж он точно в дополнительных миллионах не сильно нуждается
Ходят разговоры, что нуждается. Но это не точно.
ender
Ходят разговоры, что нуждается. Но это не точно.
Ого, настолько всё плохо
Было бы прикольно, если бы этот бой ни один человек не посмотрел (кому он вообще сдался) и старики просто бесплатно друг с другом помахались, как старики перед пятерочкой.
Флойду нужны деньги на адвокатов.
