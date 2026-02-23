Урош Медич: «Я не знал, как вернуться в Сербию из-за проблем с документами. Позвонил Уайту, он пригласил меня в офис. Там на громкой связи Трамп»

Трамп помог с документами сербскому бойцу UFC.

Сербский боец UFC Урош Медич рассказал, как президент США Дональд Трамп помог ему с документами.

«У меня есть одна небольшая проблема, связанная с документами. Я не могу путешествовать. Господин президент, если вы это видите, пожалуйста, UFC должны летом приехать в Белград», – сказал Медич после победы над Джеффом Нилом.

Через несколько часов серб сказал в интервью: «Я не знал, как вернуться домой. Позвонил Дане Уайту, он пригласил меня в офис. Там на громкой связи Дональд Трамп. Я просто стоял и не мог поверить, что это происходит.

Трамп сказал: «Ты можешь ехать куда угодно. Просто дай Дане информацию о необходимых документах. Я потрясен», – сказал Медич.

