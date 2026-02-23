Конор ответил в соцсетях на комментарий «Макгрегор против Чендлера или ничего»: «Так и должно быть»
Конор отреагировал на комментарий в соцсетях, связанный с его будущим соперником.
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор ответил на комментарий в соцсетях, связанный с поединком против Майкла Чендлера.
Подписчик написал: «Макгрегор против Чендлера или ничего».
Конор ответил: «Так и должно быть».
Ранее президент UFC Дана Уайт опроверг слова ирландца о договоренности по его будущему поединку.
Сехудо в соцсетях: «Макгрегор против Пратеса?»
Конор Макгрегор: «Мне предложили соперника и дату. Я согласился. Жду контракта»
Опубликовал: Артем Чугунов
Чендлер уже задолбался переодевать трусики 😁
