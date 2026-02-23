Дана Уайт: «Конору предложили поединок и он согласился? Если бы это было так, то я бы уже сделал анонс»
Уайт опроверг, что UFC предложили бой Конору.
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал информацию, что промоушен предложил Конору Макгегору соперника и дату боя.
«Конору предложили поединок и он согласился? Если бы это было так, то я бы уже сделал анонс», – сказа Уайт.
Напомним, Конор не выступал в UFC с июля 2021-го. Его рекорд: 22-6.
«Нет никого четче Мака». Конор выложил отрывок с тренировки
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если бы у Конора был бы бой, Уайт уже бы писался от счастья, соперник Мака ссался бы от счастья. Но раз никто не говорит, то и бой только в воспалённой мозгу ирландцв
Если бы у Конора был бы бой, Уайт уже бы писался от счастья, соперник Мака ссался бы от счастья. Но раз никто не говорит, то и бой только в воспалённой мозгу ирландцв
А ты с этого проссался, уссался или обоссался?
А ты с этого проссался, уссался или обоссался?
А я Дана Уайт или боец юфс?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем