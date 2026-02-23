Дана Уайт: «Конору предложили поединок и он согласился? Если бы это было так, то я бы уже сделал анонс»

Уайт опроверг, что UFC предложили бой Конору.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал информацию , что промоушен предложил Конору Макгегору соперника и дату боя.

«Конору предложили поединок и он согласился? Если бы это было так, то я бы уже сделал анонс», – сказа Уайт.

Напомним, Конор не выступал в UFC с июля 2021-го. Его рекорд: 22-6.

