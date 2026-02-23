«Нет никого четче Мака». Конор выложил отрывок с тренировки
Конор Макгрегор показал отрывок с тренировки.
Ранее ирландец заявил, что ждет контракт на бой в UFC. Ожидается, что Конор может попасть в кард турнира UFC White House.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
Это что за бедолагу поймали и закинули в клетку?!
С kарликами тренит. Понятно
Это тот парень который с Чимаевым спарингует?
Разборка каких то алкашей недалеко от раба в Ирландии
Им должен заняться комиссия по делам несовершеннолетних
