«Нет никого четче Мака». Конор выложил отрывок с тренировки

Конор Макгрегор показал отрывок с тренировки.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор показал отрывок с тренировки.

Ранее ирландец заявил, что ждет контракт на бой в UFC. Ожидается, что Конор может попасть в кард турнира UFC White House.

Конор – о выступлении Стрикленда: «Результат многих часов спарринга. Не нужно никаких премудростей»

Конор Макгрегор: «Мне предложили соперника и дату. Я согласился. Жду контракта»