«Мне искренне жаль олимпийских чемпионов, которых обворовывают спортивные чиновники». Кремлев заявил, что IBA готовы выплачивать призовые боксерам на Олимпиаде в Лос-Анджелесе
Глава IBA Умар Кремлев заявил, что организация готова выплачивать призовые боксерам на Олимпиаде-2028 в Лос‑Анджелесе.
«Олимпиада уже давно не про спорт. Там слишком много политики и мало уважения к тем, кто годами проливает пот в зале. Сегодня на пьедестале МОК стоят не спортсмены, а политика, чужие интересы и закулисные игры. Сами спортсмены остаются без достойного вознаграждения за свой труд и без уверенности в завтрашнем дне.
IBA – это настоящий дом мирового бокса, где уважают труд чемпиона и предоставляют реальные возможности и социальный лифт. У нас спортсмен не выживает – он зарабатывает своим талантом.
Это реальные цифры и реальные возможности для людей, посвятивших жизнь спорту. IBA создает все условия, чтобы боксеры могли обеспечить себя, свое будущее и свои семьи. Мне искренне жаль олимпийских чемпионов, которых обворовывают спортивные чиновники, растрачивая деньги, принадлежащие спортсменам, на гала-ужины и пятизвездочные отели.
Я надеюсь, что новое руководство МОК избавится от старой «раковой опухоли», которая убивает олимпийскую семью, и выберет путь независимости и защиты интересов спортсменов, тренеров и национальных федераций. Спортивным чиновникам не стоит забывать, что они – обслуживающий персонал, и их кресла ничего не стоят без спортсменов, тренеров и болельщиков», – сказал Кремлев.
Нормально все было на чм
В одном бою показалось что подсудили нашему, в другом наоборот показалось что у нашего победу забрали.
Все как всегда и везде.
А призовые реально огромные дают и организация на высшем уровне.
Так что родная успокойся, все наладится у тебя
То, что ваш рубил воздух, не значит, что у него "забрали" победу. А то, как обокрали Ерасыла Жакпекова в бою с Пижамовым - позор на века. И какой смысл в призовых, если тот, кто их реально достоин, не получил этих самых призовых? Они достались рос. мешкам.
Настоящий ЧМ по боксу прошел ранее в Ливерпуле в красивом дворце, с болельщиками из разных стран и, самое главное, с боксерами из разных стран. В Дубаи все бои были под открытым небом в сарае, церемонии все скомканные, куча стран бойкотировали игры. Казахи вообще третьих номеров отправили.
PS: я сильно хохотался, когда российский армян, перед объявлением победителя, выкрикивал "РАСИЯ!" и свое имя, но руку подняли брату-азербайджанцу.