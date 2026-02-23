  • Спортс
  «Мне искренне жаль олимпийских чемпионов, которых обворовывают спортивные чиновники». Кремлев заявил, что IBA готовы выплачивать призовые боксерам на Олимпиаде в Лос-Анджелесе
«Мне искренне жаль олимпийских чемпионов, которых обворовывают спортивные чиновники». Кремлев заявил, что IBA готовы выплачивать призовые боксерам на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

В IBA готовы выплачивать призовые боксеры на Олимпиаде-2028.

Глава IBA Умар Кремлев заявил, что организация готова выплачивать призовые боксерам на Олимпиаде-2028 в Лос‑Анджелесе.

«Олимпиада уже давно не про спорт. Там слишком много политики и мало уважения к тем, кто годами проливает пот в зале. Сегодня на пьедестале МОК стоят не спортсмены, а политика, чужие интересы и закулисные игры. Сами спортсмены остаются без достойного вознаграждения за свой труд и без уверенности в завтрашнем дне.

IBA – это настоящий дом мирового бокса, где уважают труд чемпиона и предоставляют реальные возможности и социальный лифт. У нас спортсмен не выживает – он зарабатывает своим талантом.

Это реальные цифры и реальные возможности для людей, посвятивших жизнь спорту. IBA создает все условия, чтобы боксеры могли обеспечить себя, свое будущее и свои семьи. Мне искренне жаль олимпийских чемпионов, которых обворовывают спортивные чиновники, растрачивая деньги, принадлежащие спортсменам, на гала-ужины и пятизвездочные отели.

Я надеюсь, что новое руководство МОК избавится от старой «раковой опухоли», которая убивает олимпийскую семью, и выберет путь независимости и защиты интересов спортсменов, тренеров и национальных федераций. Спортивным чиновникам не стоит забывать, что они – обслуживающий персонал, и их кресла ничего не стоят без спортсменов, тренеров и болельщиков», – сказал Кремлев.

Умар Кремлев: «В 2026 году планируется вложить в бокс более 3 млрд рублей»

Умар Кремлев: «Со следующего года IBA начнет проводить командные Кубки мира по боксу. Призовой фонд – более $10 млн»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лутфиллаев, как насчет ограбленных казахских боксеров на прошедшем в прошлом году ЧМ IBA в Дубаи? После всех скандалов и разбирательств хватает наглости что-то говорить об "обворовывании". В такой ситуации, наоборот, нужно судить максимально объективно и честно, все действия должны быть прозрачными, а вместо этого внаглую тащат российских мешков к золоту. Один только бой Ерасыла Жакпекова против Пижамова чего стоит. Грош цена твоим соревнованиям. Прошедший ЧМ IBA имел хоть какой-то статус, потому что приехали узбеки и третьи номера казахской сборной. После судейских выкрутасов, и этого в будущем не будет. Соревнуйтесь с Эритреей, Осетией, ЛНР, ДНР, ЪНР.
Ответ Bruce Banner_
Лутфиллаев, как насчет ограбленных казахских боксеров на прошедшем в прошлом году ЧМ IBA в Дубаи? После всех скандалов и разбирательств хватает наглости что-то говорить об "обворовывании". В такой ситуации, наоборот, нужно судить максимально объективно и честно, все действия должны быть прозрачными, а вместо этого внаглую тащат российских мешков к золоту. Один только бой Ерасыла Жакпекова против Пижамова чего стоит. Грош цена твоим соревнованиям. Прошедший ЧМ IBA имел хоть какой-то статус, потому что приехали узбеки и третьи номера казахской сборной. После судейских выкрутасов, и этого в будущем не будет. Соревнуйтесь с Эритреей, Осетией, ЛНР, ДНР, ЪНР.
Расслабься, подруга
Нормально все было на чм
В одном бою показалось что подсудили нашему, в другом наоборот показалось что у нашего победу забрали.
Все как всегда и везде.
А призовые реально огромные дают и организация на высшем уровне.
Так что родная успокойся, все наладится у тебя
Ответ Глэкк
Расслабься, подруга Нормально все было на чм В одном бою показалось что подсудили нашему, в другом наоборот показалось что у нашего победу забрали. Все как всегда и везде. А призовые реально огромные дают и организация на высшем уровне. Так что родная успокойся, все наладится у тебя
Тебе подруга - дуня кулакова.
То, что ваш рубил воздух, не значит, что у него "забрали" победу. А то, как обокрали Ерасыла Жакпекова в бою с Пижамовым - позор на века. И какой смысл в призовых, если тот, кто их реально достоин, не получил этих самых призовых? Они достались рос. мешкам.
Настоящий ЧМ по боксу прошел ранее в Ливерпуле в красивом дворце, с болельщиками из разных стран и, самое главное, с боксерами из разных стран. В Дубаи все бои были под открытым небом в сарае, церемонии все скомканные, куча стран бойкотировали игры. Казахи вообще третьих номеров отправили.
PS: я сильно хохотался, когда российский армян, перед объявлением победителя, выкрикивал "РАСИЯ!" и свое имя, но руку подняли брату-азербайджанцу.
