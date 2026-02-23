«Мне искренне жаль олимпийских чемпионов, которых обворовывают спортивные чиновники». Кремлев заявил, что IBA готовы выплачивать призовые боксерам на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

В IBA готовы выплачивать призовые боксеры на Олимпиаде-2028.

Глава IBA Умар Кремлев заявил, что организация готова выплачивать призовые боксерам на Олимпиаде-2028 в Лос‑Анджелесе.

«Олимпиада уже давно не про спорт. Там слишком много политики и мало уважения к тем, кто годами проливает пот в зале. Сегодня на пьедестале МОК стоят не спортсмены, а политика, чужие интересы и закулисные игры. Сами спортсмены остаются без достойного вознаграждения за свой труд и без уверенности в завтрашнем дне.

IBA – это настоящий дом мирового бокса, где уважают труд чемпиона и предоставляют реальные возможности и социальный лифт. У нас спортсмен не выживает – он зарабатывает своим талантом.

Это реальные цифры и реальные возможности для людей, посвятивших жизнь спорту. IBA создает все условия, чтобы боксеры могли обеспечить себя, свое будущее и свои семьи. Мне искренне жаль олимпийских чемпионов, которых обворовывают спортивные чиновники, растрачивая деньги, принадлежащие спортсменам, на гала-ужины и пятизвездочные отели.

Я надеюсь, что новое руководство МОК избавится от старой «раковой опухоли», которая убивает олимпийскую семью, и выберет путь независимости и защиты интересов спортсменов, тренеров и национальных федераций. Спортивным чиновникам не стоит забывать, что они – обслуживающий персонал, и их кресла ничего не стоят без спортсменов, тренеров и болельщиков», – сказал Кремлев.

