Битва взглядов Шары Буллета и Армана Царукяна

Царукян и Шара Буллет провели стердаун накануне схватки.

Завтра в Ереване состоится грэпплинг-поединок между бойцами UFC Арманом Царукяном и Шарой Буллетом.

Схватка пройдет в весе до 84 кг. Оба бойца сделали вес. Также соперники провели стердаун.

Шара Буллет – Царукяну на пресс-конференции: «Пока я в детстве алюминий воровал, чтобы позволить себе перчатки, ты другой жизнью жил. Так что не надо мне здесь про страх»

Шара обвинил Царукяна во лжи из-за разницы в весе: «Ты говорил, что между нами 15-18 кг. Зачем людей обманываешь? Давай на твой гонорар поспорим, что не более 5 кг». Царукян отказался

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
