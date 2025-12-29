Битва взглядов Шары Буллета и Армана Царукяна
Царукян и Шара Буллет провели стердаун накануне схватки.
Завтра в Ереване состоится грэпплинг-поединок между бойцами UFC Арманом Царукяном и Шарой Буллетом.
Схватка пройдет в весе до 84 кг. Оба бойца сделали вес. Также соперники провели стердаун.
Шара Буллет – Царукяну на пресс-конференции: «Пока я в детстве алюминий воровал, чтобы позволить себе перчатки, ты другой жизнью жил. Так что не надо мне здесь про страх»
Шара обвинил Царукяна во лжи из-за разницы в весе: «Ты говорил, что между нами 15-18 кг. Зачем людей обманываешь? Давай на твой гонорар поспорим, что не более 5 кг». Царукян отказался
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости