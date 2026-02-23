  • Спортс
  Пэдди Пимблетт: «Бесит, что Сен-Дени обошел меня в рейтинге после победы над этим мешком Хукером. Что там происходит?»
14

Пэдди Пимблетт: «Бесит, что Сен-Дени обошел меня в рейтинге после победы над этим мешком Хукером. Что там происходит?»

Пэдди Пимблетт недоволен рейтингом легкого дивизиона UFC.

Боец UFC Пэдди Пимблетт не понимает, почему Дэн Хукер опередил его в рейтинге. 

«Меня бесит, что Сен-Дени обошел меня в рейтинге после победы над этим мешком Хукером. Почему? Дэн – дерьмовый боец. Что там происходит? Вы же знаете, что я готов драться с кем угодно. Любое имя, только дайте контракт», – сказал Пимблетт.

Напомним, Бенуа Сен-Дени нокаутировал Дэна Хукера на UFC 325.

Сен-Дени занимает пятую строчку легкого дивизиона, Пимблетт – шестой.

Пимблетт хочет бой с Сен-Дени: «Отличный вариант. Лучшие европейские легковесы в очном поединке»

Пимблетт – о поединке с Гейджи: «Я выиграл третий и пятый раунды. Если у него забрали одно очко, то должна быть ничья»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Paddy The Baddy
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как он обошел тебя в рейтинге в котором тебя не должно быть? Мы тоже не можем понять
Ответ The suspect
Как он обошел тебя в рейтинге в котором тебя не должно быть? Мы тоже не можем понять
Надо его свести с Хукером, Руффи или Мойкано. И узнаем, должен он быть в рейтингах или нет
А почему нет? У Пимблетта не было побед над бойцами уровня Хукера
Ответ Kelevra1989
А почему нет? У Пимблетта не было побед над бойцами уровня Хукера
Чендлер же проходил Хукера.
Ответ Fizkultprivet
Чендлер же проходил Хукера.
Проехался , я бы сказал 😁
Началось нытье, как бы про пэддичку не забыли
Мешком выглядел Пимблет в бою с Гейджи
Пэдди похоже сам поверил в то, что является каким то топовым бойцом. А по факту завалил первую серьезную проверку. В боях с Царукяном и Топурией шансы Пэдди стремятся к нулю.
Ответ СвинопаС
Пэдди похоже сам поверил в то, что является каким то топовым бойцом. А по факту завалил первую серьезную проверку. В боях с Царукяном и Топурией шансы Пэдди стремятся к нулю.
Прямо сейчас, шансы на бой с Топурией или Царукяном стремятся к 0
Хукер сейчас в ужасном положении, два поражения от топов. Но я все же посмотрел бы его бой с Педди. Хочется увидеть эти разборки не в твитере, а в октагоне
Ответ Cepoe Mope
Хукер сейчас в ужасном положении, два поражения от топов. Но я все же посмотрел бы его бой с Педди. Хочется увидеть эти разборки не в твитере, а в октагоне
у хукера там семейная драма вроде, что в твиттере, что в октагоне врят ли он объявится в ближайшее время
Мешок ругается
Ему кажется что он топовый
Мешок из седьмой сотни возмущается. Так любой тебя обойдёт, это ж простая арифметика.
