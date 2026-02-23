Пэдди Пимблетт: «Бесит, что Сен-Дени обошел меня в рейтинге после победы над этим мешком Хукером. Что там происходит?»

Пэдди Пимблетт недоволен рейтингом легкого дивизиона UFC.

Боец UFC Пэдди Пимблетт не понимает, почему Дэн Хукер опередил его в рейтинге.

«Меня бесит, что Сен-Дени обошел меня в рейтинге после победы над этим мешком Хукером. Почему? Дэн – дерьмовый боец. Что там происходит? Вы же знаете, что я готов драться с кем угодно. Любое имя, только дайте контракт», – сказал Пимблетт.

Напомним, Бенуа Сен-Дени нокаутировал Дэна Хукера на UFC 325.

Сен-Дени занимает пятую строчку легкого дивизиона, Пимблетт – шестой.

