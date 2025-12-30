Арман Царукян: «Если Шара меня победит, то подарю ему квартиру в Ереване»
«Если Шара меня победит, то я подарю ему квартиру в Ереване», – заявил Царукян.
«Победишь – подарю тебе эти ролексы [показывает на руку]», – ответил Шарабутдин.
Напомним, грэпплинг-схватка Армана Царукяна и Шары Буллета состоится сегодня в Ереване.
Битва взглядов Шары Буллета и Армана Царукяна
Царукян прошел взвешивание в верхней одежде перед поединком с Шарой. Весы показали 84 кг – это максимально допустимый вес
