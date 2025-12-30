5

Арман Царукян: «Если Шара меня победит, то подарю ему квартиру в Ереване»

Арман Царукян: если Шара победит, то подарю ему квартиру в Ереване.

Арман Царукян пообещал подарок Шаре Буллету, если он победит его в поединке по грэпплингу.

«Если Шара меня победит, то я подарю ему квартиру в Ереване», – заявил Царукян.

«Победишь – подарю тебе эти ролексы [показывает на руку]», – ответил Шарабутдин.

Напомним, грэпплинг-схватка Армана Царукяна и Шары Буллета состоится сегодня в Ереване.

Битва взглядов Шары Буллета и Армана Царукяна

Царукян прошел взвешивание в верхней одежде перед поединком с Шарой. Весы показали 84 кг – это максимально допустимый вес

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
