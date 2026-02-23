  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Раузи – о поединке с Карано: «Это бой MVP против UFC – вот, черт возьми, где я. Они страдают из-за отсутствия конкуренции»
2

Раузи – о поединке с Карано: «Это бой MVP против UFC – вот, черт возьми, где я. Они страдают из-за отсутствия конкуренции»

Раузи считает бой с Карано противостоянием с UFC.

Экс-чемпионка UFC Ронда Раузи призналась, что у нее есть еще один мотив для поединка с Джиной Карано.

«Я чувствую, что история упирается не только в противостояние [против Карано]. Это бой MVP против UFC – вот, черт возьми, где я. Буду сражаться до конца. Мы помогаем им, потому что UFC страдают от отсутствия конкуренции, и они не могут просто подавать коллективные иски каждые несколько лет, чтобы получать деньги», – заявила Раузи.

Ранее стало известно, что в мае Раузи проведет поединок против Джины Карано. Бой пройдет под эгидой MVP.

Раузи – о UFC: «Теперь это публичная компания, цель которой – максимизировать прибыль. Устраивать крутые бои не в их интересах»

Ронда Раузи: «Я спрашивала у Даны, заинтересует ли его мой бой с Каррано. Не сложилось»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Jed I. Goodman ©
logoРонда Раузи
logoUFC
logoMMA
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ложные ощущения
Какой-то набор слов
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Конор ответил в соцсетях на комментарий «Макгрегор против Чендлера или ничего»: «Так и должно быть»
23 февраля, 15:38
Дана Уайт: «Конору предложили поединок и он согласился? Если бы это было так, то я бы уже сделал анонс»
23 февраля, 14:20
Сехудо в соцсетях: «Макгрегор против Пратеса?»
23 февраля, 09:37
Рекомендуем
Главные новости
Теренс Кроуфорд: «Конор Бенн сделал то, что было лучшим для него и семьи»
15 минут назад
Даниэль Кормье: «У Перейры нет борцовского опыта, а мы видели, что Хамзат делает с такими парнями»
сегодня, 11:28
Джефф Монсон: «Я уже давно не профессиональный спортсмен. Работаю в правительстве, график плотный, устаю»
сегодня, 11:10
Александр Усик опроверг слухи о подписании контракта с Zuffa Boxing
сегодня, 09:56
Джо Роган: «В ММА нужно больше весовых категорий. Но в UFC меня не слушают, все думают, что я сумасшедший»
сегодня, 08:58
UFC Mexico: Морено – Кавана, Вера – Мартинес и другие бои
сегодня, 08:08
Теренс Кроуфорд: «Бой Тайсон – Пол был подставным. Майку стоило огромных усилий не ударить его»
сегодня, 07:39
RCC и Karate Combat проведут совместный турнир 27 марта
вчера, 18:34
Джошуа Ван: «Я не знал, что Деметриус Джонсон выступал в UFC»
вчера, 17:47
Чарльз Оливейра: «Хочу, чтобы мой отец вручал мне титул BMF. Без него меня бы здесь не было»
вчера, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем