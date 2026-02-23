Раузи – о поединке с Карано: «Это бой MVP против UFC – вот, черт возьми, где я. Они страдают из-за отсутствия конкуренции»

Раузи считает бой с Карано противостоянием с UFC.

Экс-чемпионка UFC Ронда Раузи призналась, что у нее есть еще один мотив для поединка с Джиной Карано .

«Я чувствую, что история упирается не только в противостояние [против Карано]. Это бой MVP против UFC – вот, черт возьми, где я. Буду сражаться до конца. Мы помогаем им, потому что UFC страдают от отсутствия конкуренции, и они не могут просто подавать коллективные иски каждые несколько лет, чтобы получать деньги», – заявила Раузи.

Ранее стало известно, что в мае Раузи проведет поединок против Джины Карано. Бой пройдет под эгидой MVP.

